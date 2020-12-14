14.12.2020 14:07

Харькове продолжат развивать спортивную инфраструктуру

VIII Спортивный форум «Харьков - спортивная столица» прошел в конференц-зале стадиона «Металлист».



// city.kharkov.ua

Участники присоединились к мероприятию онлайн. В рамках форума были подведены спортивные итоги 2020 года и состоялась презентация планов развития спорта в Харькове на 2021 год.

Как сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров, основная задача, которую ставит перед собой городская власть в этом направлении, - приобщить к занятиям физической культурой еще больше харьковчан, чтобы популяризировать здоровый образ жизни.



«Упор будем делать на массовость. Неважно, что высоких результатов достигнут не все. Главное - заниматься не ради медали, а для собственного здоровья. Мы хотим, чтобы в наших мероприятиях участвовали семьи», - сказал Алексей Чубаров.

Также участники форума обсудили увеличение инвестиций в спорт, партнерство участников спортивной экосистемы и спортивное образование. В частности, планируется провести переговоры для привлечения новых инвесторов из представителей бизнеса.

Кроме того, в рамках форума председатель общественной организации «Центр уличных культур» Георгий Матюхин презентовал проект «Street Culture: пять лет на пути развития». По его словам, программа уличных культур объединила тысячи людей, которые занимаются разными видами спорта, также проводятся соревнования в школах, уличные фестивали, мероприятия в Центре брейк-данса, а харьковчане представляют Украину на международной арене. Георгий Матюхин отметил, что для развития уличных видов спорта в Харькове продолжат строительство современных урбан-парков.



Отметим, что спортивный форум «Харьков - спортивная столица» - это ежегодное мероприятие, направленное на рассмотрение ключевых вопросов в сфере спортивной жизни города, налаживание взаимовыгодных связей, поиск партнеров и возможностей для проведения в Харькове спортивных мероприятий высокого уровня.