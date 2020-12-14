Греко-римская борьба: харьковчанин завоевал бронзу – Харьков спортивный

В борьбе греко-римским стилем в весе до 87 кг. Новиков победил соперника из Польши, но в четвертьфинале уступил олимпийскому чемпиону россиянину Давиту Чакветадзе, который в итоге стал серебряным призером Кубка.

В борьбе за третье место Семен одолел борца из Болгарии, а в бронзовом финале победил призера чемпионата мира и чемпиона Азиатских игр иранца Хоссейна Ахмада Нури. Победителем Кубка мира в этой весовой категории стал Кирилл Маскевич из Белоруссии.

Еще один харьковский борец греко-римского стиля Ясаф Зейналов остановился в шаге от медали в весовой категории до 77 кг. Он победил соперников из Румынии и Болгарии, но в полуфинале уступил венгру Золтону Леваю. В поединке за "бронзу" Ясаф проиграл Александрину Гуту из Молдовы.

Харьковчанин Ярослав Фильчаков, который также является представителем греко-римского стиля, будет бороться сегодня, 14 декабря, за бронзовую медаль в весовой категории до 82 кг.