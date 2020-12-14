Греко-римская борьба: харьковчанин завоевал бронзу – Харьков спортивный

Харьковский спортсмен Семен Новиков завоевал бронзовую медаль личного Кубка мира в трех стилях борьбы, который проходит с 12 по 18 декабря 2020 в сербском Белграде.
В борьбе за третье место Семен одолел борца из Болгарии, а в бронзовом финале победил призера чемпионата мира и чемпиона Азиатских игр иранца Хоссейна Ахмада Нури. Победителем Кубка мира в этой весовой категории стал Кирилл Маскевич из Белоруссии.
Еще один харьковский борец греко-римского стиля Ясаф Зейналов остановился в шаге от медали в весовой категории до 77 кг. Он победил соперников из Румынии и Болгарии, но в полуфинале уступил венгру Золтону Леваю. В поединке за "бронзу" Ясаф проиграл Александрину Гуту из Молдовы.
Харьковчанин Ярослав Фильчаков, который также является представителем греко-римского стиля, будет бороться сегодня, 14 декабря, за бронзовую медаль в весовой категории до 82 кг.
Секрет успеха этого дня прост: практичность и еще раз практичность. Вряд ли все будет сделано на пять с плюсом, но на твердую «четверку» – вполне.
Синоптики прогнозируют осадки в течение всего дня – дождь, мокрый снег, снег. Гололед, туман, видимость 200-500 м, днем налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
Ежегодно с 2006 года в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
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