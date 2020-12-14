Владислав Грико стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике – Харьков спортивный

Для 23-летнего Владислава Грико это пока самый громкий успех в спортивной карьере.
Сборная Украины, в состав которой помимо Владислава Грико входили Петр Пахнюк, Игорь Радвилов, Евгений Юденков и Роман Ващенко, завоевала золотые медали в командном зачете на чемпионате Европы, проходящем в турецком городе Мерсин.
Украинцы по сумме всех снарядов получили 248.963 балла, опередив более чем на 4 очка ближайшего преследователя - Турцию. Бронзовыми призерами стали венгры.
Сборная Украины выступала без своего лидера Олега Верняева и, тем не менее, сумела выиграть чемпионат Европы.
Секрет успеха этого дня прост: практичность и еще раз практичность. Вряд ли все будет сделано на пять с плюсом, но на твердую «четверку» – вполне.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Утром ожидается снег, после полудня - мелкий дождь со снегом, ближе к вечеру - мелкий снег.
Ежегодно с 2006 года в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
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