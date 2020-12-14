14.12.2020 11:33

Владислав Грико стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике – Харьков спортивный

Для 23-летнего Владислава Грико это пока самый громкий успех в спортивной карьере.



//sportevents.kharkiv.ua

Сборная Украины, в состав которой помимо Владислава Грико входили Петр Пахнюк, Игорь Радвилов, Евгений Юденков и Роман Ващенко, завоевала золотые медали в командном зачете на чемпионате Европы, проходящем в турецком городе Мерсин.

Украинцы по сумме всех снарядов получили 248.963 балла, опередив более чем на 4 очка ближайшего преследователя - Турцию. Бронзовыми призерами стали венгры.

Сборная Украины выступала без своего лидера Олега Верняева и, тем не менее, сумела выиграть чемпионат Европы.