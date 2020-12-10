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10.12.2020  12:34   

Водное поло: харьковчанки выиграли Кубок Украины – ХОГА

Женская сборная Харьковской области по водному поло завоевала победу на Кубке Украины, финал которого прошел 8 и 9 декабря в Днепре.


//kharkivoda.gov.ua

Участие в Кубке Украины приняли четыре команды. В полуфинале харьковские ватерполистки со счетом 9:5 победили команду Киева, а в финальном матче со счетом 14: 10 выиграли у команды Днепра.

Самыми результативными в составе харьковской сборной были Ирина Абоимова, Жаклин Колочкина и Марина Жихарева.

Параллельно с Кубком в Днепровском бассейне ДНУ проходит и чемпионат Украины, решающие матчи которого состоятся 10 декабря. Сборная Харьковской области встретится с командой Донецкой области.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  водное поло, кубок украины, харьков
 
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