10.12.2020 12:34

Водное поло: харьковчанки выиграли Кубок Украины – ХОГА

Женская сборная Харьковской области по водному поло завоевала победу на Кубке Украины, финал которого прошел 8 и 9 декабря в Днепре.



//kharkivoda.gov.ua

Участие в Кубке Украины приняли четыре команды. В полуфинале харьковские ватерполистки со счетом 9:5 победили команду Киева, а в финальном матче со счетом 14: 10 выиграли у команды Днепра.

Самыми результативными в составе харьковской сборной были Ирина Абоимова, Жаклин Колочкина и Марина Жихарева.

Параллельно с Кубком в Днепровском бассейне ДНУ проходит и чемпионат Украины, решающие матчи которого состоятся 10 декабря. Сборная Харьковской области встретится с командой Донецкой области.