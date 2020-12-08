08.12.2020 18:19

Стрельба из лука. В Харькове прошли соревнования среди кадетов - ХС

Турнир по стрельбе из лука памяти Заслуженного тренера Украины Валентина Морозова прошел на базе спортивной школы олимпийского резерва "Коммунар".



//sportevents.kharkiv.ua

Участие в соревнованиях принимали около полусотни юных спортсменов.

Лучники разыграли медали в личных соревнованиях в двух возрастных группах: среди кадетов и кадеток 2002-2005 и 2006 годов рождения и моложе.

В старшей возрастной группе среди кадетов победу одержал Никита Дюняшев. В финале он со счетом 6:2 победил Ивана Шестаченко. Третье место занял Денис Царегородцев.

В соревнованиях среди кадеток в старшей группе золотую медаль получила Александра Аристова, которая в финале одолела Софию Постельняк 6:2. Бронзовую медаль завоевала Кристина Косяченко.

Среди кадеток 2006 года рождения и моложе победительницей турнира стала Александра Пахмутова, которая в финале одолела Кристину Сологуб. Третье место заняла Ярослава Буданова.

Среди кадетов младшей группы золотую медаль завоевал Ренат Зарубин. В финале он со счетом 7:1 победил Владислава Гринюка. Бронзовым призером соревнований стал Георгий Оникиенко.