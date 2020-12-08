08.12.2020 16:12

В Харькове ежегодный спортивный форум пройдет онлайн - ХГС

VІІІ Спортивный форум «Харьков - спортивная столица» пройдет в пятницу, 11 декабря 2020 года.



//city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта, форум пройдет на стадионе «Металлист» (ул. Плехановская, 65), но принять участие в нем можно будет в онлайн-формате. Трансляция форума будет проходить на YouTube-канале «KHARKIV SPORT CITY».

Программа форума:

12:00 - 13:00 - презентация спортивной стратегии города Харькова «Первый Украинский спорт-сити», спикеры: директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров и руководитель креативного агентства «Boomerang» Дмитрий Грицкий;

13:00 - 13:45 - презентация проекта «Street Culture: 5 лет на пути развития», спикер - председатель общественной организации «Центр уличных культур» Георгий Матюхин;

13:45 - 14:00 - подведение итогов спортивных достижений 2020 года и обсуждение приоритетов на следующий год.

Отметим, что в рамках мероприятия участники форума также ответят на вопросы, которые можно будет поставить на официальной странице Департамента по делам семьи, молодежи и спорта в «Фейсбук».

Справка. Спортивный форум «Харьков - спортивная столица» - ежегодное мероприятие, направленное на рассмотрение ключевых вопросов в сфере спортивной жизни города, налаживание взаимовыгодных связей, поиск партнеров и возможностей для проведения в Харькове качественно организованных спортивных мероприятий.