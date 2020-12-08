08.12.2020 15:46

Гимнастика. В Харькове по традиции схлестнутся сильнейшие спортсменки страны - Харьков спортивный

9-11 декабря в Детско-юношеской спортивной школе "Восток" (ул. 12 Апреля, 5-а) пройдет всеукраинский фестиваль по художественной гимнастике "Юные грации".



Гимнастика. В Харькове по традиции схлестнутся сильнейшие спортсменки страны - Харьков спортивный



На фестиваль, который проводится в Харькове с 2004 года, приедут спортсменки из разных городов Украины.

В течение трех соревновательных дней свое мастерство будут демонстрировать и совсем еще маленькие девочки 4-6 лет, и уже опытные девушки в возрасте 15-16 лет.

Все они поборются за медали и призы одного из самых престижных в стране турниров в нескольких категориях: скакалка, мяч, булавы, обруч, ленточка.