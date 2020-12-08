Главная Новости Спорт Гимнастика. В Харькове по традиции схлестнутся сильнейшие спортсменки страны - Харьков спортивный
08.12.2020  15:46   

Гимнастика. В Харькове по традиции схлестнутся сильнейшие спортсменки страны - Харьков спортивный

9-11 декабря в Детско-юношеской спортивной школе "Восток" (ул. 12 Апреля, 5-а) пройдет всеукраинский фестиваль по художественной гимнастике "Юные грации".


Гимнастика. В Харькове по традиции схлестнутся сильнейшие спортсменки страны - Харьков спортивный
На фестиваль, который проводится в Харькове с 2004 года, приедут спортсменки из разных городов Украины.
 
В течение трех соревновательных дней свое мастерство будут демонстрировать и совсем еще маленькие девочки 4-6 лет, и уже опытные девушки в возрасте 15-16 лет.
 
Все они поборются за медали и призы одного из самых престижных в стране турниров в нескольких категориях: скакалка, мяч, булавы, обруч, ленточка.
 
Тэги:  гимнастика, юные грации, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.12 Спорт Спортивная гимнастика. Харьковчанин представит Украину на чемпионате Европы - Харьков спортивный 13.11 Спорт Харьковские гимнастки победили на чемпионате Украины среди юниорок (ХГС) 04.12 Спорт Юная харьковчанка победила на международном турнире в Барселоне
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 