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07.12.2020  13:45   

Студент ХНУВД Александр Балабин стал чемпионом Европы среди юниоров по боксу

Студент 1 курса факультета № 6 Харьковского национального университета внутренних дел Александр Балабин стал чемпионом Европы среди юниоров по боксу в весовой категории до 70 кг. Соревнования проходили с 25 ноября по 2 декабря 2020 в г.. София, Болгария.


ХНУВД
Соревнуясь за золото, пятикратный чемпион Украины Александр Балабин провел три поединка. В первом поединке он встретился со спортсменом из Литвы, и, отправив его в нокдаун во втором раунде, уверенно продолжил наращивать свое преимущество и закончил бой победой.
 
Во втором поединке наш спортсмен встретился с представителем Российской Федерации. Продемонстрировав высокую техническое мастерство, Александр и этот поединок завершил нокдауном в первом раунде. В финале Александру Балабино пришлось встретиться с опытным болгарским боксером-юниором Серги Владояну. Во втором и третьем раундах поединка он увеличил наступательный темп и уверенно победил единогласным решением судей со счетом 5: 0, став золотым призером соревнований.
 
Следует отметить, что юниорская сборная по боксу, в составе которой были мужская и женская команды, завоевала 20 медалей, что является лучшим результатом в истории юниорской команды по боксу за все годы независимости Украины. Среди полученных наград - 5 золотых, 4 серебряных и 11 бронзовых медалей. 
Источник:   ХНУВД
 Тэги:  бокс, чемпионат европы, хнувд, александр балабин
 
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