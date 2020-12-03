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03.12.2020  18:29   

Бокс. Харьковские юниоры - сильнейшие в Европе (Харьков спортивный)

На чемпионате Европы среди юниоров, который прошел в Болгарии, харьковчане завоевали две золотых и три бронзовых медали.


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Чемпионский титул и "золото" соревнований выбороли Вероника Накота (весовая категория до 66 кг.) и Александр Балабин (весовая категория до 70 кг.). "Бронза" в активе Алины Маляр ( весовая категория до 50 кг.), Изабель Габорец (весовая категория до 52 кг.) и Марии Фонотовой (весовая категория до 63 кг.).
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  бокс, чемпионы европы, харьков
 
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