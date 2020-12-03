03.12.2020 17:22

В Харькове состоится спортивный форум "Харьков - спортивная столица"

Форум пройдет в пятницу, 11 декабря 2020 года, на стадионе "Металлист".



//sportevents.kharkiv.ua

VІІІ Спортивный форум "Харьков - спортивная столица" состоится в пятницу, 11 декабря, на стадионе "Металлист" (ул. Плехановская, 65). В этом году мероприятие пройдет в онлайн формате.

Трансляцию форума участники смогут посмотреть на YouTube-канале "KHARKIV SPORT CITY". Ориентировочная продолжительность мероприятия - 2 часа (с 12.00 до 14.00).

Программа спортивного форума:

12:00 - 13:00 - презентация спортивной стратегии города Харькова "Первый Украинский спорт-сити". Презентацию проведут Алексей Чубаров - директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета и Дмитрий Грицкий - руководитель креативного агентства "Boomerang".

13:00 - 13:45 - презентация проекта "Street Culture" в городе Харькове - 5-ти лет на пути развития. Презентацию проекта проведет Георгий Матюхин - председатель общественной организации "Центр уличных культур".

13:45 - 14:00 - подведение итогов спортивных достижений 2020-го года и приоритеты на следующий год.

Вопросы участникам форума можно будет оставить на официальной странице Департамента по делам семьи, молодежи и спорта в Фейсбук https://www.facebook.com/kharkivsportcity

Справка: Спортивный форум "Харьков - спортивная столица" - ежегодное мероприятие, направленное на рассмотрение ключевых вопросов в сфере спортивной жизни города, налаживание взаимовыгодных связей, поиск партнеров и возможностей для проведения в городе Харькове качественно организованных спортивных мероприятий.