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02.12.2020  18:26   

Водное поло. Харьковчане успешно стартовали на чемпионате Украины (Харьков спортивный)

В Днепре стартовал первый тур первенства страны по водному поло среди мужчин сезона 2020-2021 годов.


//sportevents.kharkiv.ua
В турнире принимают участие 6 команд. Три из них представляют Харьков.
 
В первый игровой день друг с другом встретились первая (более опытная команда в составе которой игроки, старшие по возрасту) и вторая сборные Харьковской области. Со счетом 19:3 выиграли более опытные ватерполисты.
 
Спортсмены "НТУ-ХПИ" победили хозяев воды, команду "ДНУ" из Днепра со счетом 9:5.
 
Еще в одном матче львовское "Динамо" нанесло крупное поражение ВЕ "Мариуполь" 25:5.
 
Первый тур чемпионата Украины будет продолжаться до 4 декабря.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  водное поло, чемпионат, харьков, украина
 
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