02.12.2020 18:26

Водное поло. Харьковчане успешно стартовали на чемпионате Украины (Харьков спортивный)

В Днепре стартовал первый тур первенства страны по водному поло среди мужчин сезона 2020-2021 годов.



//sportevents.kharkiv.ua

В турнире принимают участие 6 команд. Три из них представляют Харьков.

В первый игровой день друг с другом встретились первая (более опытная команда в составе которой игроки, старшие по возрасту) и вторая сборные Харьковской области. Со счетом 19:3 выиграли более опытные ватерполисты.

Спортсмены "НТУ-ХПИ" победили хозяев воды, команду "ДНУ" из Днепра со счетом 9:5.

Еще в одном матче львовское "Динамо" нанесло крупное поражение ВЕ "Мариуполь" 25:5.

Первый тур чемпионата Украины будет продолжаться до 4 декабря.