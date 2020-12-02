Водное поло. Харьковчане успешно стартовали на чемпионате Украины (Харьков спортивный)

В Днепре стартовал первый тур первенства страны по водному поло среди мужчин сезона 2020-2021 годов.
Концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Единственное «но»: день склоняет к излишней серьезности, так что чувство юмора у многих обещает быть на нуле.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.
В начале декабря художники-аниматоры, в чьих профессиях есть приставка -D, отмечают профессиональные праздники.
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