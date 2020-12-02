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02.12.2020  16:19   

Фигурное катание. В Харькове проходят Всеукраинские соревнования (Харьков спортивный)

1 декабря в Харькове на ледовой арене СДЮСШОР стартовал 2-й этап Всеукраинских соревнований по фигурному катанию среди юношей и девушек. В них принимают участие спортсмены возрастом от 10 до 17 лет.


//sportevents.kharkiv.ua
Наибольшее представительство на соревнованиях имеют хозяева льда. Некоторые из харьковских фигуристов уже в первый день поднялись на пьедестал почета.
 
Мальчики 2011-2012 годов рождения:
1-е место Богдан Помогайбо.
2-е место Эмил Асланов.
 
Мальчики 2010-2011 годов рождения:
2-е место Денис Коваленко.
 
Юноши 2007-2008 годов рождения:
1-е место Ярослав Половик.
2-е место Дмитрий Сильченко.
 
Девочки 2012 года рождения:
2-е место Сабина Асланова.
 
Девочки 2010-2011 годов рождения:
2-е место Софья Запорожская.
3-е место Алиса Балева.
 
Девочки 2010-2011 годов рождения (группа В):
3-е место Диана Хохленкова.
 
Девушки 2007-2008 годов рождения:
1-е место Екатерина Пархоменко.
 
Соревнования будут продолжаться еще 2 дня, в среду и четверг.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  фигурное катание, всеукраинские состязания, харьков
 
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