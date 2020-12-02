02.12.2020 16:19

Фигурное катание. В Харькове проходят Всеукраинские соревнования (Харьков спортивный)

1 декабря в Харькове на ледовой арене СДЮСШОР стартовал 2-й этап Всеукраинских соревнований по фигурному катанию среди юношей и девушек. В них принимают участие спортсмены возрастом от 10 до 17 лет.



//sportevents.kharkiv.ua

Наибольшее представительство на соревнованиях имеют хозяева льда. Некоторые из харьковских фигуристов уже в первый день поднялись на пьедестал почета.

Мальчики 2011-2012 годов рождения:

1-е место Богдан Помогайбо.

2-е место Эмил Асланов.

Мальчики 2010-2011 годов рождения:

2-е место Денис Коваленко.

Юноши 2007-2008 годов рождения:

1-е место Ярослав Половик.

2-е место Дмитрий Сильченко.

Девочки 2012 года рождения:

2-е место Сабина Асланова.

Девочки 2010-2011 годов рождения:

2-е место Софья Запорожская.

3-е место Алиса Балева.

Девочки 2010-2011 годов рождения (группа В):

3-е место Диана Хохленкова.

Девушки 2007-2008 годов рождения:

1-е место Екатерина Пархоменко.

Соревнования будут продолжаться еще 2 дня, в среду и четверг.