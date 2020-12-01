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01.12.2020  15:46   

Футбол. "Металл" подписал украинца, игравшего в "Депортиво" (Харьков спортивный)

Евгений Подлепенец стал игроком харьковского "Металла". Ранее 22-летний украинский полузащитник выступал за запорожский "Металлург" и испанский "Депортиво".


//sportevents.kharkiv.ua
"У Евгения были предложения из Испании и Греции. Но на меня вышли руководители ФК "Металл", и их аргументы оказались более чем убедительными. Стороны пришли к обоюдной договоренности о подписании долгосрочного контракта, финансовая сторона не разглашается.
 
Руководство ФК "Металл" проявило максимальную настойчивость и солидность в переговорах. Нам поступило предложение, от которого нельзя отказаться. При выборе продолжения карьеры, мы учли динамику развития и перспективу проекта ФК "Металл" – это стало весомым аргументом в пользу харьковского клуба" - отметил агент футболиста Иван Ищенко.
 
Евгений Подлепенец — воспитанник запорожского футбола. В январе 2016-го года перешел из "Металлурга" U-19 в "Александрию" U-19. Летом 2017-го вернулся в новый МФК "Металлург". В августе 2019-го стал игроком второй команды испанского "Депортиво" на правах свободного агента. 1-го октября 2020-го вернулся в МФК "Металлург".
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  футбол, новый игрок, харьков
 
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