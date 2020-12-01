01.12.2020 14:41

Футзал. Триумфальный старт "Теслы" (Харьков спортивный)

Харьковская команда эффектно стартует в высшей лиге чемпионата Украины по футзалу среди женщин.



//sportevents.kharkiv.ua

Состоялся первый тур высшей лиги чемпионата Украины по футзалу среди женщин. В Харькове сыграли две местные команды. "Тесла" разгромила соперниц из "Mezzo" со счетом 21:1.

Футболистки из команды "Тесла" - многократные участницы м призеры турниров подобного уровня. Спортсменки из "Mezzo" - команда начинающая, что и отразилося на результате поединка. Подопечные Василия Сухомлинова легко добилась крупной победы со счетом 21:1. Голы у победителей забили: Юлия Костюк (5), Ксения Бурлаченко (4), Елизавета Кузнецова (3), Кристина Еременко (2), Анастасия Калягина (2), Кристина Степаненко, Алина Кузина и Яна Дычко. Еще два мяча соперницы забили в свои ворота. В команде "Mezzo" отличилась Полина Баринова.

В группе 1 высшей лиги чемпионата Украины по футзалу вместе с двумя харьковскими командами также играют две полтавские. 7 декабря "Mezzo" будет принимать клуб "Лидер".