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01.12.2020  14:41   

Футзал. Триумфальный старт "Теслы" (Харьков спортивный)

Харьковская команда эффектно стартует в высшей лиге чемпионата Украины по футзалу среди женщин.


//sportevents.kharkiv.ua
Состоялся первый тур высшей лиги чемпионата Украины по футзалу среди женщин. В Харькове сыграли две местные команды. "Тесла" разгромила соперниц из "Mezzo" со счетом 21:1.
 
Футболистки из команды "Тесла" - многократные участницы м призеры турниров подобного уровня. Спортсменки из "Mezzo" - команда начинающая, что и отразилося на результате поединка. Подопечные Василия Сухомлинова легко добилась крупной победы со счетом 21:1. Голы у победителей забили: Юлия Костюк (5), Ксения Бурлаченко (4), Елизавета Кузнецова (3), Кристина Еременко (2), Анастасия Калягина (2), Кристина Степаненко, Алина Кузина и Яна Дычко. Еще два мяча соперницы забили в свои ворота. В команде "Mezzo" отличилась Полина Баринова.
 
В группе 1 высшей лиги чемпионата Украины по футзалу вместе с двумя харьковскими командами также играют две полтавские. 7 декабря "Mezzo" будет принимать клуб "Лидер".
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  футзал, тесла, харьков, победа, высшая лига
 
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