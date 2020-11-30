30.11.2020 15:40
ММА. Харьковчане собрали обильный урожай наград (Харьков спортивный)
В Харькове состоялся открытый кубок "Kharkiv MMA Cup".
//sportevents.kharkiv.ua
Хозяева соревнований выиграли 6 из 9 поединков на домашнем турнире.
Поединки в разных весовых категориях вышли непредсказуемыми и захватывающими. Ведь соперников подбирал опытный матчмейкер Александр Лунга. Шансы преодолеть соперника были у каждого спортсмена. Однако, победа досталась сильнейшим.
1. Даниил Сироштан - Карен Манукян (технический нокаут, победитель Даниил Сироштан)
2. Вадим Зайченко - Огенеборье Кэлвин (ризноголосним решением судей, победитель Огенеборье Келвин)
3. Роман Кузив - Илья Парамонов (единогласным решением судей, победитель Роман Кузив)
4. Кубенко Ростислав - Пуляев Александр (технический нокаут, победитель Пуляев Александр)
5. Вадим Книшевич - Дмитрий Алферов (единогласным решением судей, победитель Вадим Книшевич)
6. Сергей Деркач - Марк Зурабов (единогласным решением судей, победитель Марк Зурабов)
7. Владислав Салтанов - Николай Коваленко (технический нокаут, победитель Николай Коваленко)
8. Роман Грицына - Владислав Дубков (единогласным решением судей, победитель Владислав Дубков)
9. Виталий Фиголь - Павел Сенченко (единогласным решением судей, победитель Павел Сенченко)
Напомнимм, организаторами турнира выступили: Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета, Национальная Федерация смешанных единоборств ММА Украины, Харьковский областной обособленное подразделение Федерации смешанных единоборств ММА, MMA Club "Kharkov Top Team».