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30.11.2020  15:40   

ММА. Харьковчане собрали обильный урожай наград (Харьков спортивный)

В Харькове состоялся открытый кубок "Kharkiv MMA Cup".


//sportevents.kharkiv.ua
Хозяева соревнований выиграли 6 из 9 поединков на домашнем турнире.
 
Поединки в разных весовых категориях вышли непредсказуемыми и захватывающими. Ведь соперников подбирал опытный матчмейкер Александр Лунга. Шансы преодолеть соперника были у каждого спортсмена. Однако, победа досталась сильнейшим.
 
1. Даниил Сироштан - Карен Манукян (технический нокаут, победитель Даниил Сироштан)
 
2. Вадим Зайченко - Огенеборье Кэлвин (ризноголосним решением судей, победитель Огенеборье Келвин)
 
3. Роман Кузив - Илья Парамонов (единогласным решением судей, победитель Роман Кузив)
 
4. Кубенко Ростислав - Пуляев Александр (технический нокаут, победитель Пуляев Александр)
 
5. Вадим Книшевич - Дмитрий Алферов (единогласным решением судей, победитель Вадим Книшевич)
 
6. Сергей Деркач - Марк Зурабов (единогласным решением судей, победитель Марк Зурабов)
 
7. Владислав Салтанов - Николай Коваленко (технический нокаут, победитель Николай Коваленко)
 
8. Роман Грицына - Владислав Дубков (единогласным решением судей, победитель Владислав Дубков)
 
9. Виталий Фиголь - Павел Сенченко (единогласным решением судей, победитель Павел Сенченко)
 
Напомнимм, организаторами турнира выступили: Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета, Национальная Федерация смешанных единоборств ММА Украины, Харьковский областной обособленное подразделение Федерации смешанных единоборств ММА, MMA Club "Kharkov Top Team».
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  мма, открытый кубок, харьков
 
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