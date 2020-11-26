Главная Новости Спорт Теннис. Почетная харьковчанка заработала более полумиллиона долларов (РЕДПОСТ)
26.11.2020  15:19   

Теннис. Почетная харьковчанка заработала более полумиллиона долларов (РЕДПОСТ)

Теннисистка Элина Свитолина на 27-м месте соответствующего рейтинга.


//facebook.com
WTA обнародовала информацию о призовых спортсменок в сезоне-2020.
 
Харьковская теннисистка Элина Свитолина на 27-м месте рейтинга.
 
В топ-100 попали 4 украинки. Элина Свитолина заняла 27-е место ($625 тысяч), Даяна Ястремская – 43-е ($486 тысяч). Марта Костюк остановилась на 75-й позиции ($322 тысячи), Катерина Козлова – на 99-й ($263 тысячи).
 
Возглавила рейтинг американка София Кенин с доходом 4 302 970 долларов.
 
Тэги:  теннис, свитолина, харьков, призовые
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.11 Спорт Теннис. Харьковчанин стал чемпионом турнира (РЕДПОСТ) 20.11 Спорт Теннис. Харьковчанин - в полуфинале международного турнира (БТУ) 17.11 Спорт Теннис. Почетная харьковчанка закончила сезон в топ-5 мирового рейтинга (Харьков спортивный)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 