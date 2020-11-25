25.11.2020 19:10

Умер легендарный футболист Диего Марадона



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Легендарный футболист и главный тренеру клуба «Химнасия и Эсгрима»Диего Марадона умер в возрасте 60 лет.

Об этом в среду, 25 ноября, сообщает аргентинская газета Clarin.

Он скончался в доме доме в Сан-Андрес, где восстанавливался после перенесенной ранее операции.