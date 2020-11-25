25.11.2020 17:26

Самбо. Пятеро харьковчан - чемпион мира

Чемпионат мира по самбо среди мастеров прошел в Минске (Беларусь).



//sportevents.kharkiv.ua

В копилке харьковчан 5 зототых медалей и "серебро".

На соревнованиях разыгрывались медали в следующих возрастных группах: 35−39, 40−44, 45−49, 50−54, 55−59, 60−65, 65−70 лет и 70+. Весовые категории спортсменов: 62, 68, 74, 82, 90, 100, 100+ кг.

Золотую медаль выборол харьковчанин Виктор Савинов. На этих соревнованиях он впервые дебютировал среди мастеров и стал чемпионом в возрастной группе 40-44 года и весовой категории до 90 кг.

"Золотом" отметились на чемпионате Андрей Кирильчук (весовая категория до 68 кг., возраст 40-44 года) Константин Ананченко (весовая категория до 82 кг., возраст 40-44 года), Геннадий Помиляйко (весовая категория до 82кг., возрастная группа 55-59 лет) и Георгий Манучарян (весовая категория свыше 100 кг., возрастная группа 60 -65 лет). Еще один харьковчанин Борис Максимчук в финале уступил сопернику и завоевал "серебро".

Кроме того, сборная Украины одержала победу в командных соревнованиях. В финале украинцы одолели хозяев чемпионата.