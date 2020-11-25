25.11.2020 12:57

В Харькове проведут фестиваль конного спорта (ХГС)

Фестиваль конного спорта состоится 29 ноября в конном клубе «Nikolo's Horse Club».



// city.kharkov.ua

По словам организаторов, фестиваль проводится с целью повышения имиджа города, популяризации и развития конного спорта, а также объединения его поклонников для того, чтобы в будущем создать программу развития конного спорта и ввести ее во внешкольное обучение.

В управлении инновационного развития и имиджевых проектов отметили, что на сегодняшний день конный спорт развивается благодаря частным инициативам харьковчан, но для дальнейшего развития этой сферы необходимо развивать государственно-частное партнерство путем объединения усилий конных клубов и поддержки власти.



«Этот фестиваль мы проводим впервые и хотим показать, что конный спорт - это не только олимпийский вид спорта, но и массовый, для людей, которые поддерживают здоровый образ жизни. Я уверена, что это событие будет способствовать популяризации конного спорта среди молодежи нашего города и внедрению программы его развития», - отметила начальник управления Виктория Грецкая-Миргородская.



В рамках фестиваля состоятся детские показательные выступления и выступления мастеров спорта по конкуру и высшей школы верховой езды, а также пройдет урок вольтижировки. Кроме того, участников ждут развлекательная программа, арт-выставка по конной тематике, подарки и другие сюрпризы.



Мероприятие состоится с соблюдением карантинных ограничений.



Начало - в 10:00.



Место проведения - конный клуб «Nikolo's Horse Club» (ул. Животноводов, 36).



Отметим, что фестиваль организован Федерацией конного спорта Харьковской области при поддержке Управления инновационного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета. Мероприятие проводится под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.