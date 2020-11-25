25.11.2020 12:57
В Харькове проведут фестиваль конного спорта (ХГС)
Фестиваль конного спорта состоится 29 ноября в конном клубе «Nikolo's Horse Club».
// city.kharkov.ua
По словам организаторов, фестиваль проводится с целью повышения имиджа города, популяризации и развития конного спорта, а также объединения его поклонников для того, чтобы в будущем создать программу развития конного спорта и ввести ее во внешкольное обучение.
В управлении инновационного развития и имиджевых проектов отметили, что на сегодняшний день конный спорт развивается благодаря частным инициативам харьковчан, но для дальнейшего развития этой сферы необходимо развивать государственно-частное партнерство путем объединения усилий конных клубов и поддержки власти.
«Этот фестиваль мы проводим впервые и хотим показать, что конный спорт - это не только олимпийский вид спорта, но и массовый, для людей, которые поддерживают здоровый образ жизни. Я уверена, что это событие будет способствовать популяризации конного спорта среди молодежи нашего города и внедрению программы его развития», - отметила начальник управления Виктория Грецкая-Миргородская.
В рамках фестиваля состоятся детские показательные выступления и выступления мастеров спорта по конкуру и высшей школы верховой езды, а также пройдет урок вольтижировки. Кроме того, участников ждут развлекательная программа, арт-выставка по конной тематике, подарки и другие сюрпризы.
Мероприятие состоится с соблюдением карантинных ограничений.
Начало - в 10:00.
Место проведения - конный клуб «Nikolo's Horse Club» (ул. Животноводов, 36).
Отметим, что фестиваль организован Федерацией конного спорта Харьковской области при поддержке Управления инновационного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета. Мероприятие проводится под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.