24.11.2020 14:33

Гандбол. В Харькове пройдет стартовый тур Первой Лиги (Харьков спортивный)

На этой неделе стартует чемпионат Украины по гандболу среди мужских команд Первой лиги.



//sportevents.kharkiv.ua

Группа А, в состав которой входит и команда из Первой столицы, проведет матчи 1-го съездного тура в Харькове. Группа Б будет играть в Ужгороде.

Группа Б проведет матчи 1-го съездного тура 25-27 ноября в Ужгороде. Соревнования в Харькове пройдут на неделю позже - 2-4 декабря.

Чемпионат в Первой Лиге пройдет в четыре этапа: два из них - это съездные туры внутри групп А и Б, еще два - это туры "стенка на стенку": команды группы А против команд группы Б. Число участников соревнований в этом сезоне возросло до 8-ми команд.

Группа А

"Винница (ВГПУ-МДЮСШ № 3)"

"ТНУ-ЦСКА" (Киев)

"ХАИ-ФГХО" (Харьков)

"ДЮСШ им. Лагутина" (Запорожье)

Группа Б

"СДЮСШОР Карпаты" (Ужгород)

"ХНУ-ДЮСШ № 1" (Хмельницкий)

"КСЛИ" (Киев)

"Шабо-Одесская область"