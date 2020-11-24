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24.11.2020  14:33   

Гандбол. В Харькове пройдет стартовый тур Первой Лиги (Харьков спортивный)

На этой неделе стартует чемпионат Украины по гандболу среди мужских команд Первой лиги.


//sportevents.kharkiv.ua
Группа А, в состав которой входит и команда из Первой столицы, проведет матчи 1-го съездного тура в Харькове. Группа Б будет играть в Ужгороде.
 
Группа Б проведет матчи 1-го съездного тура 25-27 ноября в Ужгороде. Соревнования в Харькове пройдут на неделю позже - 2-4 декабря.
 
Чемпионат в Первой Лиге пройдет в четыре этапа: два из них - это съездные туры внутри групп А и Б, еще два - это туры "стенка на стенку": команды группы А против команд группы Б. Число участников соревнований в этом сезоне возросло до 8-ми команд.
 
Группа А
"Винница (ВГПУ-МДЮСШ № 3)"
"ТНУ-ЦСКА" (Киев)
"ХАИ-ФГХО" (Харьков)
"ДЮСШ им. Лагутина" (Запорожье)
 
Группа Б
"СДЮСШОР Карпаты" (Ужгород)
"ХНУ-ДЮСШ № 1" (Хмельницкий)
"КСЛИ" (Киев)
"Шабо-Одесская область"
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  гандбол, первая лига, харьков
 
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