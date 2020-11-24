24.11.2020 13:02

«Металлист» борется за путевку в УПЛ, но проигрывает лидеру первой лиги

Харьковский футбольный клуб в этом сезоне намерен улучшить прошлогодний результат. Минувший розыгрыш первой лиги «Металлист-1925» завершил на седьмой строчке и за путевку в премьер-лигу борьбу не вел. До топ-3 не хватило девяти очков. Сейчас «Металлист-1925» расположился на пятой строчке во главе четверки клубов с одинаковым количеством набранных очков – девятнадцать.



«Металлист» борется за путевку в УПЛ, но проигрывает лидеру первой лиги



Баллов в активе харьковчан могло быть и больше, но в последних матчах команде Валерия Кривенцова совсем не везет. Эксперты портала BetON предполагали, что футболисты «Металлиста-1925» настроятся на матч против лидера лиги «Черноморца», однако выезд в Одессу привел к поражению.

Голы во втором тайме

Класс и амбиции «Металлиста-1925» были видны уже в первом матче. Он оказался скучным и унылым, но только потому, что «Черноморец» действительно боялся соперника и предпочитал играть осторожно, а не нестись вперед. Именно это и мотивирует экспертов букмекерской конторы Betcity давать довольно хороший коэффициент на то, что «Металлист-1925» сможет завоевать путевку в УПЛ по итогам сезона. Для просмотра котировок на харьковчан и их конкурентов можно открыть сайт букмекера или приложение Бетсити.

Конечно, «Черноморец» больше владел мячом, но обострить игру получалось редко. «Металлист-1925» четко оборонялся и ждал своего шанса. Первый тайм завершился безголевой ничьей, а после перерыва превосходство хозяев дало о себе знать. Хотя катализатором активной игры «Черноморца» стало удаление игрока этой команды Станислава Микицея, который получил вторую желтую в безобидной ситуации.

«Черноморец» стал действовать на контратаках, с которыми гости никак не могли справиться. В итоге, за семь минут хозяева забили два мяча и одержали уверенную победу. На пресс-конференции после матча Валерий Кривенцов рассказал игра оставила у него двоякое впечатление. Потому что до удаления план гостей на игру работал, но в большинстве «Металлист-1925» не смог им правильно воспользоваться, из-за чего начался непонятный сумбур. Кривенцов также заметил, что его огорчает проблема с реализацией моментов, которая преследует команду в последних матчах.