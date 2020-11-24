«Металлист» борется за путевку в УПЛ, но проигрывает лидеру первой лиги

Харьковский футбольный клуб в этом сезоне намерен улучшить прошлогодний результат. Минувший розыгрыш первой лиги «Металлист-1925» завершил на седьмой строчке и за путевку в премьер-лигу борьбу не вел. До топ-3 не хватило девяти очков. Сейчас «Металлист-1925» расположился на пятой строчке во главе четверки клубов с одинаковым количеством набранных очков – девятнадцать.
Класс и амбиции «Металлиста-1925» были видны уже в первом матче. Он оказался скучным и унылым, но только потому, что «Черноморец» действительно боялся соперника и предпочитал играть осторожно, а не нестись вперед. Именно это и мотивирует экспертов букмекерской конторы Betcity давать довольно хороший коэффициент на то, что «Металлист-1925» сможет завоевать путевку в УПЛ по итогам сезона. Для просмотра котировок на харьковчан и их конкурентов можно открыть сайт букмекера или приложение Бетсити.
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