Битва корпораций: определился победитель в стритболе (ХГС)

Команда «Creator IQ» стала победителем этапа по стритболу спортивного корпоративного турнира «Битва корпораций».
В соревнованиях по стриболу приняли участие 16 компаний Харькова. В раунде плей-офф играли команды «Creator IQ», «Whitebit», «Zotti», «Новая Почта», «Иприс-Профиль» и «Крон».
В полуфинале со счетом 12:7 команда «Creator IQ» выиграла у спортсменов из «Zotti», а представители компании «Новая Почта» со счетом 10:9 обыграли соперников из «Whitebit». В финальных соревнованиях «Creator IQ» со счетом 8:7 победил «Новую Почту», а бронзовым призером стала команда «Zotti», которая выиграла у соперников из «Whitebit» со счетом 11:9.
Организаторы отметили, что соревнования проводились с учетом карантинных ограничений: время матчей было распределено так, чтобы команды как можно реже пересекались на площадке.
Справка. Городской турнир «Битва корпораций» традиционно состоит из двух кубков: Осеннего и Весеннего. Соревнования проходят в течение 10 месяцев и состоят из 10 видов спорта: картинг, мини-футбол, стритбол, настольный теннис, интеллектуальная игра «Med head», боулинг, бадминтон, спортивный покер или дартс, лазертаг и пляжный волейбол.
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