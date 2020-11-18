18.11.2020 12:19

Плавание. Два десятка харьковчан будут участвовать в чемпионате Украины (Харьков спортивный)

Чемпионат Украины по плаванию состоится со 2 по 6 декабря 2020 года в Днепре.



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Соревнования пройдут во Дворце водных видов спорта “Метеор”.

Каждая область может выставить на чемпионат определенное количество спортсменов.

1. Днепропетровская обл. – 50

2. Киев – 30

3. Харьковская обл. – 20

4. Запорожская обл. – 20

5. Киевская обл. 16

6. Ровненская обл. – 15

7. Одесская обл. – 15

8. Донецкая обл. – 13

9. Волынская обл. – 12

10. Львовская обл. – 10

11. Николаевская обл. – 9

12. Тернопольская обл. – 9

13. Хмельницкая обл. – 8

14. Полтавская обл. – 6

15. Закарпатская обл. – 5

16. Черновицкая обл. – 5

17. Винницкая обл. – 4

18. Ивано-Франковская обл. – 4

19. Житомирская обл. – 3

20. Кировоградская обл. – 3

21. Черниговская обл. – 3

22. Луганская обл. – 2

23. Черкасская обл. – 2

24. Херсонская обл. – 2

25. Сумская обл. – 1

Также отмечается, что каждый участник может стартовать не более чем в четырёх видах программы.