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18.11.2020  12:19   

Плавание. Два десятка харьковчан будут участвовать в чемпионате Украины (Харьков спортивный)

Чемпионат Украины по плаванию состоится со 2 по 6 декабря 2020 года в Днепре.


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Соревнования пройдут во Дворце водных видов спорта “Метеор”.
 
Каждая область может выставить на чемпионат определенное количество спортсменов.
 
1. Днепропетровская обл. – 50
 
2. Киев – 30
 
3. Харьковская обл. – 20
 
4. Запорожская обл. – 20
 
5. Киевская обл. 16
 
6. Ровненская обл. – 15
 
7. Одесская обл. – 15
 
8. Донецкая обл. – 13
 
9. Волынская обл. – 12
 
10. Львовская обл. – 10
 
11. Николаевская обл. – 9
 
12. Тернопольская обл. – 9
 
13. Хмельницкая обл. – 8
 
14. Полтавская обл. – 6
 
15. Закарпатская обл. – 5
 
16. Черновицкая обл. – 5
 
17. Винницкая обл. – 4
 
18. Ивано-Франковская обл. – 4
 
19. Житомирская обл. – 3
 
20. Кировоградская обл. – 3
 
21. Черниговская обл. – 3
 
22. Луганская обл. – 2
 
23. Черкасская обл. – 2
 
24. Херсонская обл. – 2
 
25. Сумская обл. – 1
 
Также отмечается, что каждый участник может стартовать не более чем в четырёх видах программы.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  плавание, 20 харьковчан, харьков
 
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