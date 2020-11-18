18.11.2020 12:19
Плавание. Два десятка харьковчан будут участвовать в чемпионате Украины (Харьков спортивный)
Чемпионат Украины по плаванию состоится со 2 по 6 декабря 2020 года в Днепре.
//facebook.com
Соревнования пройдут во Дворце водных видов спорта “Метеор”.
Каждая область может выставить на чемпионат определенное количество спортсменов.
1. Днепропетровская обл. – 50
2. Киев – 30
3. Харьковская обл. – 20
4. Запорожская обл. – 20
5. Киевская обл. 16
6. Ровненская обл. – 15
7. Одесская обл. – 15
8. Донецкая обл. – 13
9. Волынская обл. – 12
10. Львовская обл. – 10
11. Николаевская обл. – 9
12. Тернопольская обл. – 9
13. Хмельницкая обл. – 8
14. Полтавская обл. – 6
15. Закарпатская обл. – 5
16. Черновицкая обл. – 5
17. Винницкая обл. – 4
18. Ивано-Франковская обл. – 4
19. Житомирская обл. – 3
20. Кировоградская обл. – 3
21. Черниговская обл. – 3
22. Луганская обл. – 2
23. Черкасская обл. – 2
24. Херсонская обл. – 2
25. Сумская обл. – 1
Также отмечается, что каждый участник может стартовать не более чем в четырёх видах программы.