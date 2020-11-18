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18.11.2020  10:59   

Футбол. Харьковские спортсменки разгромили дебютанток с Буковины (Харьков спортивный)

Выездной матч завершился со счетом 4:1 в пользу первостоличных футболисток.


//sportevents.kharkiv.ua
В матче 10-го тура чемпионата Украины по футболу среди женских команд, который состоялся в г. Большой Кучуров Черновицкой области, местная команда "Буковинская Надежда" не смогла одолеть многократного чемпиона и обладателя Кубка страны харьковский "Жилстрой-1".
 
"Буковинская Надежда" - дебютант высшей лиги. Единственное, что удалось предпринять хозяйкам поля в ходе матча, - забить гол престижа. Так, игра завершилась со счетом 4:1 в пользу харьковчанок. Два мяча в ворота соперниц у победителей забила Юлия Шевчук, по одному Ольга Овдийчук и Ольга Басанская (с пенальти).
 
На данный момент первое место в турнирной таблице чемпионата Украины делят два харьковских клуба - "Жилстрой-1" и "Жилстрой-2", у которых после 8 матчей по 22 очка.
 
Тэги:  футбол, победа, харьков
 
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