18.11.2020 10:59

Футбол. Харьковские спортсменки разгромили дебютанток с Буковины (Харьков спортивный)

Выездной матч завершился со счетом 4:1 в пользу первостоличных футболисток.



//sportevents.kharkiv.ua

В матче 10-го тура чемпионата Украины по футболу среди женских команд, который состоялся в г. Большой Кучуров Черновицкой области, местная команда "Буковинская Надежда" не смогла одолеть многократного чемпиона и обладателя Кубка страны харьковский "Жилстрой-1".

"Буковинская Надежда" - дебютант высшей лиги. Единственное, что удалось предпринять хозяйкам поля в ходе матча, - забить гол престижа. Так, игра завершилась со счетом 4:1 в пользу харьковчанок. Два мяча в ворота соперниц у победителей забила Юлия Шевчук, по одному Ольга Овдийчук и Ольга Басанская (с пенальти).

На данный момент первое место в турнирной таблице чемпионата Украины делят два харьковских клуба - "Жилстрой-1" и "Жилстрой-2", у которых после 8 матчей по 22 очка.