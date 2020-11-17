17.11.2020 19:49

Награждены студенты, разработавшие фирменный стиль для спортивных организаций (Харьков спортивный)

Победителями стали команды, создавшие самые интересные и необычные логотипы для спортивных федераций и организаций города, которые можно использовать на форме, брендовой продукции, а также для оформления личного сайта и страницы в социальных сетях.



//sportevents.kharkiv.ua

Бизнес-игра «RelauchSportChallenge» состоялась в рамках недели, посвященной Дню маркетолога. В соревновании принимали участие студенты ХНЭУ 1-4 курсов, которые учатся на специальности «Маркетинг». Они разрабатывали фирменный стиль для участников второго потока «Kharkiv Sport Academy 2.0».

1-е место заняла команда студентов подруковоством куратора Виктора Ивановича Рожко в составе Марины Демченко, Евгении Ивановой, Тимура Гайдара, Софии Мараевой, Валерии Петренко.

"Серебро" завоевали сразу две команды:

- Марина Редванская, Валерия Майшимас, Юлия Мотыга, Ян Загородний, Евгения Томенко (кураторы Геннадий Александрович Холодный, Юлия Николаевна Тер-Карапетянц, Сергей Александрович Прокопенко);

- Маргарита Старикова, Анастасия Лобас, Анастасия Куценко, Мария Гладкова (кураторы Ольга Юрьевна Иванова, Наталья Александровна Бойко)

Победители бизнес-игры получили грамоты от Департамента по делам семьи, молодёжи и спорта Харьковского городского совета и подарки от Креативного агентства «Boomerang».

Отметим, что Департамент по делам семьи, молодежи и спорта постоянно налаживает сотрудничество с высшими учебными заведениями города Харькова и привлекает студентов к сотрудничеству со спортивной общественностью. Это, по мнению директора Департамента Алексея Чубарова, позволяет студентам приобрести практический опыт в медиапланировании, проектном менеджменте, компьютерном дизайне, копирайтинге, создании рекламного продукта, проведении маркетинговых исследований, организации рекламных и PR-кампании и позволяет получить первый реализованный проект для личного портфолио.

Основатель Креативного агентства «Boomerang» Дмитрий Грицкий, в свою очередь, подчеркнул, что бизнес-игра "RelauchSportChallenge" - прекрасный практикум для будущих маркетологов, который позволил получить первый реализованный проект для личного портфолио при первом трудоустройстве.