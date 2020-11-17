Футбол. "Начался непонятный сумбур" - упущенный шанс и фиаско Металлиста 1925 (Сайт ФК Металлист 1925 )
Харьковский клуб уступил Черноморцу.
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Поединок 13-го тура Первой лиги Украины состоялся в Одессе.
Местный "Черноморец" в меньшинстве обыграл харьковский футбольный клуб "Металлист 1925", забив два гола.
В первом тайме соперники явно опасались друг друга. "Черноморец" больше владел мячом, но обострить игру получалось редко. "Металлист 1925" сосредоточился на вертикальных забросах, которые так и не привели к забитому мячу.
Во втором тайме ситуация изменилась только после удаления с поля Микицея: Станислав получил вторую жёлтую карточку. С этого момента "Черноморец" начал действовать на контратаках. Результат не заставил себя долго ждать. На 67-й минуте Бугай головой замкнул подачу Кожушко и забил первый гол. И уже на 74-ё минуте хозяева поля удвоили преимущество: забил Авагимян. Конечный счет игры 2:0.
Напомним, на данный момент "Металлист 1925" занимает 8-е место в турнирной таблице Первой лиги.
В послематчевом комментарии наставник Металлиста 1925 Валерий Кривенцов, в частности, отметил: "Игра оставила у меня двоякое впечатление. После того, как стали играть в большинстве, не смогли правильно ею воспользоваться, разыграть лишнего, находить интересные продолжения атак. Начался непонятный сумбур. Пропустили первый гол, сделали несколько замен, пытаясь усилить игру, начали раскрываться, пытались отыграться.