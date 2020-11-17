Главная Новости Спорт Футбол. "Начался непонятный сумбур" - упущенный шанс и фиаско Металлиста 1925 (Сайт ФК Металлист 1925 )
17.11.2020  17:06   

Футбол. "Начался непонятный сумбур" - упущенный шанс и фиаско Металлиста 1925 (Сайт ФК Металлист 1925 )

Харьковский клуб уступил Черноморцу.


//metalist1925.com
Поединок 13-го тура Первой лиги Украины состоялся в Одессе.
 
Местный "Черноморец" в меньшинстве обыграл харьковский футбольный клуб "Металлист 1925", забив два гола.
 
В первом тайме соперники явно опасались друг друга. "Черноморец" больше владел мячом, но обострить игру получалось редко. "Металлист 1925" сосредоточился на вертикальных забросах, которые так и не привели к забитому мячу.
 
Во втором тайме ситуация изменилась только после удаления с поля Микицея: Станислав получил вторую жёлтую карточку. С этого момента "Черноморец" начал действовать на контратаках. Результат не заставил себя долго ждать. На 67-й минуте Бугай головой замкнул подачу Кожушко и забил первый гол. И уже на 74-ё минуте хозяева поля удвоили преимущество: забил Авагимян. Конечный счет игры 2:0.
 
Напомним, на данный момент "Металлист 1925" занимает 8-е место в турнирной таблице Первой лиги.
 
В послематчевом комментарии наставник Металлиста 1925 Валерий Кривенцов,  в частности, отметил: "Игра оставила у меня двоякое впечатление. После того, как стали играть в большинстве, не смогли правильно ею воспользоваться, разыграть лишнего, находить интересные продолжения атак. Начался непонятный сумбур. Пропустили первый гол, сделали несколько замен, пытаясь усилить игру, начали раскрываться, пытались отыграться.

Источник:   Сайт ФК Металлист 1925
 Тэги:  футбол, металлист 1925, харьков, спорт, проигрыш, черноморец
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.11 Спорт Футбол. Металл сыграл вничью с Кривбассом (Харьков спортивный) 10.11 Спорт Футбол: Минимальный. но важный триумф Металлиста 1925 (Сайт ФК Металлист 1925) 07.11 Спорт «Металл» уверенно лидирует в дебютном чемпионате (24 футбол)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 