17.11.2020 17:06

Футбол. "Начался непонятный сумбур" - упущенный шанс и фиаско Металлиста 1925 (Сайт ФК Металлист 1925 )

Харьковский клуб уступил Черноморцу.



//metalist1925.com

Поединок 13-го тура Первой лиги Украины состоялся в Одессе.

Местный "Черноморец" в меньшинстве обыграл харьковский футбольный клуб "Металлист 1925", забив два гола.

В первом тайме соперники явно опасались друг друга. "Черноморец" больше владел мячом, но обострить игру получалось редко. "Металлист 1925" сосредоточился на вертикальных забросах, которые так и не привели к забитому мячу.

Во втором тайме ситуация изменилась только после удаления с поля Микицея: Станислав получил вторую жёлтую карточку. С этого момента "Черноморец" начал действовать на контратаках. Результат не заставил себя долго ждать. На 67-й минуте Бугай головой замкнул подачу Кожушко и забил первый гол. И уже на 74-ё минуте хозяева поля удвоили преимущество: забил Авагимян. Конечный счет игры 2:0.

Напомним, на данный момент "Металлист 1925" занимает 8-е место в турнирной таблице Первой лиги.