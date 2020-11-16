16.11.2020 19:39

Велоспорт. Харьковчанка - сильнейшая в Европе (Харьков спортивный)

Воспитанница харьковского велоспорта стала первой в категории кейрин на Чемпионате Европы по велотреку.



//sportevents.kharkiv.ua

Воспитанница харьковского велоспорта, а ныне львовянка Елена Старикова стала первой в категории кейрин на Чемпионате Европы по велотреку.

Помимо Стариковой, на пьедестал также взошли Сара Канковска из Чехии и испанка Хелена Касас, которые завоевали серебро и бронзу соответственно.

Это не первый успех для Елены на текущем чемпионате Европы. Ранее она выиграла бронзовую медаль в спринте. В общем зачете медаль стала шестой для сборной Украины. Ранее украинские спортсмены уже занимали призовые места в командных и индивидуальных гонках.

Напомним, чемпионат Европы по велотреку проходит 11-15 ноября в болгарском Пловдиве.