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16.11.2020  19:39   

Велоспорт. Харьковчанка - сильнейшая в Европе (Харьков спортивный)

Воспитанница харьковского велоспорта стала первой в категории кейрин на Чемпионате Европы по велотреку.


//sportevents.kharkiv.ua
Воспитанница харьковского велоспорта, а ныне львовянка Елена Старикова стала первой в категории кейрин на Чемпионате Европы по велотреку.
 
Помимо Стариковой, на пьедестал также взошли Сара Канковска из Чехии и испанка Хелена Касас, которые завоевали серебро и бронзу соответственно.
 
Это не первый успех для Елены на текущем чемпионате Европы. Ранее она выиграла бронзовую медаль в спринте. В общем зачете медаль стала шестой для сборной Украины. Ранее украинские спортсмены уже занимали призовые места в командных и индивидуальных гонках.
 
Напомним, чемпионат Европы по велотреку проходит 11-15 ноября в болгарском Пловдиве.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  велоспорт. чемпионка европы, харьков, велотрек
 
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