16.11.2020 18:19

Баскетбол. Победный старт Политехника (Харьков спортивный)

Харьковская команда уверенно начала выступления в Высшей лиге.



//sportevents.kharkiv.ua

14-15 ноября 2020 года в мужской баскетбольной Высшей лиге Украины прошел первый тур. По системе спаренных матчей каждая команда в нем сыграла по два поединка с одним соперником.

В обоих матчах победу над мариупольским соперником одержали харьковчане со счетом 85:99 и 81:107.