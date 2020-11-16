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16.11.2020  18:19   

Баскетбол. Победный старт Политехника (Харьков спортивный)

Харьковская команда уверенно начала выступления в Высшей лиге.


//sportevents.kharkiv.ua
14-15 ноября 2020 года в мужской баскетбольной Высшей лиге Украины прошел первый тур. По системе спаренных матчей каждая команда в нем сыграла по два поединка с одним соперником. 
 
В обоих матчах победу над мариупольским соперником одержали харьковчане со счетом 85:99 и 81:107.
 
Тэги:  баскетбол, политехник, харьков
 
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