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16.11.2020  17:11   

Бадминтон. Харьковчане выиграли первенство Украины (Харьков спортивный)

Харьковские спортсмены завоевали две золотые медали на чемпионате Украины по бадминтону, который проходил с 12 по 15 ноября 2020 года в городе Днепр.


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Звание чемпионов Украины выбороли: в одиночных категориях Данило Боснюк и Мария Улитина (Днепр), в парных категориях Виталий Конов – Александр Шмундяк (Харьков, Днепр), Наталья Войцех – Мария Улитина (Днепр) и в смешанной парной Валерий Атращенков – Валерия Рудакова (Харьков).
 
По результатам чемпионата будет сформирован новый состав Национальной сборной Украины по бадминтону.
 
Напомним, текущий чемпионат Украины состоялся в новом игровом комплексе "Олимпийские резервы", в зале площадью 1000 кв. м. с соблюдением всех карантинных требований.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  бадминтон, чемпионы, харьков
 
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