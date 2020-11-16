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16.11.2020  15:48   

Футбол. Металл сыграл вничью с Кривбассом (Харьков спортивный)

В воскресенье, 15 ноября 2020 года, состоялся матч 11-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд второй лиги.


//sportevents.kharkiv.ua
Харьковский "Металл" играл в Кривом Роге с местным "Кривбассом".
 
Ни одна из команд так и не смогла поразить ворота соперника. Игра закончилась вничью 0:0.
 
В турнирной таблице подопечные Александра Кучера продолжают по-прежнему уверенно лидировать, имея в своем активе после 11 матчей 29 очков.
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  футбол, металл, харьков
 
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