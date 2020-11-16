16.11.2020 15:48

Футбол. Металл сыграл вничью с Кривбассом (Харьков спортивный)

В воскресенье, 15 ноября 2020 года, состоялся матч 11-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд второй лиги.



//sportevents.kharkiv.ua

Харьковский "Металл" играл в Кривом Роге с местным "Кривбассом".

Ни одна из команд так и не смогла поразить ворота соперника. Игра закончилась вничью 0:0.

В турнирной таблице подопечные Александра Кучера продолжают по-прежнему уверенно лидировать, имея в своем активе после 11 матчей 29 очков.