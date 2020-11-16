16.11.2020 14:47

Баскетбол. Харьковские соколы не смогли одолеть Днепр (Харьков спортивный)

Харьковские баскетболисты в выездном поединке регулярного чемпионата Суперлиги уступили хозяевам поля со счетом 88:77.



//sportevents.kharkiv.ua

Команда "Днепра" уверенно провела матч, с каждой четвертью наращивая преимущество. Лишь в третьей 10-минутке харьковчанам удалось взять верх (25:24), однако все остальное время свои условия гостям диктовали днепряне.

Лучшим игроком встречи стал Террелл — на его счету 24 очка. У "Харьковских Соколов" 17 очков набрал Игорь Чумаков.

Днепр добыл восьмую победу в сезоне — клуб на второй позиции в турнирной таблице. На первой — "Киев-Баскет". Команда из Харькова в восьми матчах добыла лишь две победы. С 10 очками "Соколы" занимают девятое место, опережая "Николаев" и "Будивельник".