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16.11.2020  14:47   

Баскетбол. Харьковские соколы не смогли одолеть Днепр (Харьков спортивный)

Харьковские баскетболисты в выездном поединке регулярного чемпионата Суперлиги уступили хозяевам поля со счетом 88:77.


//sportevents.kharkiv.ua
Команда "Днепра" уверенно провела матч, с каждой четвертью наращивая преимущество. Лишь в третьей 10-минутке харьковчанам удалось взять верх (25:24), однако все остальное время свои условия гостям диктовали днепряне.
 
Лучшим игроком встречи стал Террелл — на его счету 24 очка. У "Харьковских Соколов" 17 очков набрал Игорь Чумаков.
 
Днепр добыл восьмую победу в сезоне — клуб на второй позиции в турнирной таблице. На первой — "Киев-Баскет". Команда из Харькова в восьми матчах добыла лишь две победы. С 10 очками "Соколы" занимают девятое место, опережая "Николаев" и "Будивельник".
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  баскетбол, харьковские соколы, харьков, днепр
 
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