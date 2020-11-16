16.11.2020 14:18

Плавание. Харьковская молодежка успешно выступила на чемпионате Украины (ХГС)

Молодежная сборная команда Харьковской области на чемпионате страны по плаванию, который прошел в городе Днепр 13-15 ноября 2020 года, завоевала 7 медалей.



//sportevents.kharkiv.ua

"Золото" в заплыве на спине выборол воспитанник Харьковского училища физкультуры №1 Герман Фень. В плавании вольным стилем лучшим стал Богдан Белеменко. Он проплыл дистанцию 1500 метров за 15.58.64 секунды.

Среди девушек отличилась Карина Снитко. Она завоевала "золото" в 200-метровке вольным стилем с результатом 2:04.06 секунды. В копилку личных достижений Карина положила еще и "бронзу". Она стала третьей в комплексном плавании на 200 метров.

"Серебро" в сто- и двухсотметровке брассом досталось Максиму Голубничему. Вторым в 50-метровом заплыве на спине стал Герман Фень. Его результат 0:26.61 секунды.