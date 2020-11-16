Плавание. Харьковская молодежка успешно выступила на чемпионате Украины (ХГС)

Молодежная сборная команда Харьковской области на чемпионате страны по плаванию, который прошел в городе Днепр 13-15 ноября 2020 года, завоевала 7 медалей.
День может оказаться очень удачным. Он будет определяться не столько логикой, сколько эмоциями и желаниями. Хорошее время для общения, творчества, любви и удовольствий.
Под влиянием высотного циклона в течение суток ожидается небольшой снег, на востоке области умеренный. Местами образуется временный снежный покров высотой 1-12 см. На дорогах местами гололедица.
16 ноября в Украине поздравляют связистов-телевизионщиков, а повод для этого родился в Харькове.
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