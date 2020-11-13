Главная Новости Спорт Фигурное катание. Харьковчане - чемпионы и призеры всеукраинских состязаний (Харьков спортивный)
13.11.2020  16:55   

Фигурное катание. Харьковчане - чемпионы и призеры всеукраинских состязаний (Харьков спортивный)

11-14 ноября 2020 года в Одессе проходит первый этап Всеукраинских соревнований по фигурному катанию, на котором в соревнованиях среди юниоров харьковчане завоевали "золото" и "бронзу".


//sportevents.kharkiv.ua
В танцах на льду среди юниоров уверенную победу одержал харьковский дуэт Елизаветы Крапивной и Даниила Ефременко. В сумме за ритмичный и произвольный танец они получили от судей 124.38 балла, тем самым почти на 8 баллов превзошли выступление хозяев катка, одесситов Лики Бондарь и Артема Коваля, занявших второе место (116.02 балла).
 
Бронзовым призером чемпионата стала еще одна харьковская пара Анастасии Саммел и Алексея Щурова с результатом 111.49 балла.
 
"Золотым" стал танец на льду Полины Вашкевич и Давида Нгуена. Они стали лучшими в категории "Advanced Novice", а Елизавета Лесная и Александр Рассулов - в категории "Basic Novice".
 
В одиночном катании среди юношей 2011-2012 г.р. победил Богдан Помогайбо, среди девушек "золото" получила Полина Коробова. Лучшим среди юношей 2007-2008 г.р. стал Дмитрий Сильченко. А Ева Марьенко стала бронзовым призером среди девушек.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  фигурное катание, чемпионы и призеры, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.09 Спорт Фигурное катание. Харьковчане победно открыли сезон (Харьков спортивный) 23.12 Спорт Александра Назарова и Максим Никитин – четырехкратные чемпионы Украины 01.12 Спорт Фигурное катание: харьковчане привезли урожай медалей с чемпионата Украины
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 