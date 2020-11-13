13.11.2020 16:55

Фигурное катание. Харьковчане - чемпионы и призеры всеукраинских состязаний (Харьков спортивный)

11-14 ноября 2020 года в Одессе проходит первый этап Всеукраинских соревнований по фигурному катанию, на котором в соревнованиях среди юниоров харьковчане завоевали "золото" и "бронзу".



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В танцах на льду среди юниоров уверенную победу одержал харьковский дуэт Елизаветы Крапивной и Даниила Ефременко. В сумме за ритмичный и произвольный танец они получили от судей 124.38 балла, тем самым почти на 8 баллов превзошли выступление хозяев катка, одесситов Лики Бондарь и Артема Коваля, занявших второе место (116.02 балла).

Бронзовым призером чемпионата стала еще одна харьковская пара Анастасии Саммел и Алексея Щурова с результатом 111.49 балла.

"Золотым" стал танец на льду Полины Вашкевич и Давида Нгуена. Они стали лучшими в категории "Advanced Novice", а Елизавета Лесная и Александр Рассулов - в категории "Basic Novice".

В одиночном катании среди юношей 2011-2012 г.р. победил Богдан Помогайбо, среди девушек "золото" получила Полина Коробова. Лучшим среди юношей 2007-2008 г.р. стал Дмитрий Сильченко. А Ева Марьенко стала бронзовым призером среди девушек.