Харьковские гимнастки победили на чемпионате Украины среди юниорок (ХГС)

Чемпионат Украины среди юниоров по спортивной гимнастике прошел в Кропивницком.
В соревнованиях приняли участие воспитанники специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и детско-юношеских спортивных школ из разных регионов Украины.
День будет склонять к тому, чтобы бросаться на дела, как на амбразуру, с полной самоотдачей, и к вечеру это может быть чревато переутомлением и упадком сил.
Мощный антициклон продолжает формировать сухую погоду с температурным фоном в пределах климатической нормы. День в Харькове будет облачным, без осадков.
В пятницу, 13-го человечество отмечает светлые и вкусные праздники.
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