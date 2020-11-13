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13.11.2020  11:49   

Харьковские гимнастки победили на чемпионате Украины среди юниорок (ХГС)

Чемпионат Украины среди юниоров по спортивной гимнастике прошел в Кропивницком.


// city.kharkov.ua

В соревнованиях приняли участие воспитанники специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и детско-юношеских спортивных школ из разных регионов Украины. 

Золотые награды чемпионата завоевала команда гимнасток Харьковской спортшколы №16 в составе Анастасии Мотаки, Дарьи Лиски, Виктории Озурумби и Марии Ивановой. Кроме того, Анастасия Мотак завоевала первое место в многоборье. 
 
В финале личных зачетов харьковчанки также заняли призовые места. Так, Дарья Лиска взяла «золото» в опорном прыжке, упражнениях на брусьях и свободном праве. Анастасия Мотак в этих позициях заняла второе место, а также выиграла «серебро» в упражнениях на бревне.
Источник:   ХГС
 Тэги:  гимнастика, харьков
 
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