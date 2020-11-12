12.11.2020 14:49

Теннис. Харьковчане могут встретиться в парном финале 15-тысячника в Шарм-эль-Шейхе (РЕДПОСТ)

Владислав Орлов и Марат Деветьяров продолжают успешные вступления на серии турниров в Египте.



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Харьковчанин Владислав Орлов прорвался в четвертьфинал хардового турнира ITF с призовым фондом в $15,000 в Египте.

Не без труда он сломил сопротивление британца Эйдана Макхью 2:6, 7:5, 7:6(7)

Его соперник за выход в четверку сильнейших соятзаний пока не определился.

Это будет чех Давид Поляк или американец Фелкис Корвин.

В парном разряде Харьков представляют два теннисиста.

Оба будут биться сегодня за выход в полуфинал.

Помимо Владислава Орлова, играющего в тандеме с индусом Арджуном Кадхе против индо-британского дуэта Сиддхант Бантхия/ - Аластер Грэй, это Марат Девятьяров, в паре с американцем Феликсо Корвином схлетнется с парой Владислав Манафов-Ярослав Шило (Украина/Беларусь).