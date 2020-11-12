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12.11.2020  14:49   

Теннис. Харьковчане могут встретиться в парном финале 15-тысячника в Шарм-эль-Шейхе (РЕДПОСТ)

Владислав Орлов и Марат Деветьяров продолжают успешные вступления на серии турниров в Египте.


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Харьковчанин Владислав Орлов прорвался в четвертьфинал хардового турнира ITF с призовым фондом в $15,000 в Египте.
 
Не без труда он сломил сопротивление британца Эйдана Макхью 2:6, 7:5, 7:6(7)
 
 
Его соперник за выход в четверку сильнейших соятзаний пока не определился.
 
Это будет чех Давид Поляк или американец Фелкис Корвин.
 
В парном разряде Харьков представляют два теннисиста.
 
Оба будут биться сегодня за выход в полуфинал.
 
Помимо  Владислава Орлова, играющего в тандеме с индусом Арджуном Кадхе  против индо-британского дуэта Сиддхант Бантхия/ - Аластер Грэй, это Марат Девятьяров, в паре с американцем Феликсо Корвином схлетнется с парой Владислав Манафов-Ярослав Шило (Украина/Беларусь).
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  теннис, победа, харьков, орлов, девятьяров
 
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