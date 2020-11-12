12.11.2020 13:23

Скалолазание: Харьковчанки собрали золото на Кубке Украины (Харьков спортивный)

Сборная Харьковской области завоевала 4 золотые, 4 серебряные и 10 бронзовых наград.



//sportevents.kharkiv.ua

В финальных этапах Кубка Украины по скалолазанию, проходивших в Киеве, спортсмены из 11 регионов Украины соревновались в дисциплинах "трудность" и "боулдеринг".

Среди женщин в боулдеринг Харьковчанка заняли все призовые места, как на финального этапе, так и в итогов протоколе. Дарья Нестеренко стала победительница. Татьяна Заяц заняла вторые места, а Ксения Захарова стала бронзовым призером.



В свою очередь, в дисциплине "трудность" Ксения Захарова выиграла финальный этап и стала обладателем Кубка Украины по Итогам сезона. Второе место досталось Анастасии Кобец из Донецкой области, а третье, как в финале так и в итого, заняла Харьковчанка Елизавета Лаврикова.



В итогов зачете Кубка Украины по многоборье среди женщин Елизавета Лаврикова заняла второе место. Еще одна Харьковчанка Арина Опашко стала бронзовым призером.



В соревнованиях среди мужчин на счету харьковских скалолазов "золота" имеется. В их копилку 1 серебряная и 5 бронзовых медалей.



Леонид Осадчий занял третье место на финального этапе по боулдеринг и стал вторым в итоги всех этапов. Кроме того, на счету спортсмена третье место в "трудности" по Итогам всех этапов Кубка, которое он разделили с еще одним Харьковским спортсменом Илье Манякиным.



Евгений Ткаченко стал третьим в итогов протоколе по боулдеринг.



В многоборье харьковчанин Богдан Ботнарь стал бронзовым призером.