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12.11.2020  13:23   

Скалолазание: Харьковчанки собрали золото на Кубке Украины (Харьков спортивный)

Сборная Харьковской области завоевала 4 золотые, 4 серебряные и 10 бронзовых наград.


//sportevents.kharkiv.ua

В финальных этапах Кубка Украины по скалолазанию, проходивших в Киеве, спортсмены из 11 регионов Украины соревновались в дисциплинах "трудность" и "боулдеринг".

Среди женщин в боулдеринг Харьковчанка заняли все призовые места, как на финального этапе, так и в итогов протоколе. Дарья Нестеренко стала победительница. Татьяна Заяц заняла вторые места, а Ксения Захарова стала бронзовым призером.
 
В свою очередь, в дисциплине "трудность" Ксения Захарова выиграла финальный этап и стала обладателем Кубка Украины по Итогам сезона. Второе место досталось Анастасии Кобец из Донецкой области, а третье, как в финале так и в итого, заняла Харьковчанка Елизавета Лаврикова.
 
В итогов зачете Кубка Украины по многоборье среди женщин Елизавета Лаврикова заняла второе место. Еще одна Харьковчанка Арина Опашко стала бронзовым призером.
 
В соревнованиях среди мужчин на счету харьковских скалолазов "золота" имеется. В их копилку 1 серебряная и 5 бронзовых медалей.
 
Леонид Осадчий занял третье место на финального этапе по боулдеринг и стал вторым в итоги всех этапов. Кроме того, на счету спортсмена третье место в "трудности" по Итогам всех этапов Кубка, которое он разделили с еще одним Харьковским спортсменом Илье Манякиным.
 
Евгений Ткаченко стал третьим в итогов протоколе по боулдеринг.
 
В многоборье харьковчанин Богдан Ботнарь стал бронзовым призером.

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  скалолазание, харьков
 
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