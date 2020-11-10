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10.11.2020  17:19   

Бадминтон. Харьковчанки - призеры чемпионата Европы (Харьков спортивный)

Бронзу завоевали первостоличницы Полина Бугрова и Мария Столяренко.


//sportevents.kharkiv.ua
Харьковчанки Полина Бугрова и Мария Столяренко заняли третье место в женской паре на чемпионате Европы по бадминтону среди юниорок. Девушки стали единственными украинками, которые получили награды от сборной Украины на этом турнире.
 
На пути к полуфиналу харьковчанки в двух сетах уверенно победили соперниц из Португалии со счетом 21:16, 21:14, Италии - 21:19, 21:19 и Франции 21:15, 21:9.
 
В поединке за выход в финал Мария и Полина встретились с немецким дуэтом Леоной Михальски и Тук Нгуен. Победу в данном матче со счетом 22:20, 21:10 одержали немки. В финале они встретятся с бадминтонистками из России. В свою очередь Полина Бугрова и Мария Столяренко разделили третье место со спортсменками из Дании.
 
 
Тэги:  бадминтон, призеры, харьков, чемпионат европы
 
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