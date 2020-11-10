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10.11.2020  16:22   

Самбо. Харьковчанка победила на чемпионате мира (Харьков спортивный)

На чемпионате мира по самбо среди взрослых, юниоров и юношей, который проходил в Сербии, харьковские спортсмены завоевали шесть наград.


//sportevents.kharkiv.ua
В соревнованиях среди женщин в весовой категории до 64 кг. чемпионкой мира стала Анастасия Шевченко. В финале харьковская спортсменка победила Веру Гореликов из Беларуси.
 
Украину на данных соревнованиях представляли 67 спортсменов, в том числе 8 харьковчан. Кроме Анастасии Шевченко, с наградами домой возвращаются еще пятеро.
 
Среди мужчин харьковчанин Грачик Осипян занял третье место в весовой категории до 52 кг.
 
Также медали выборолии юниоры (спортсмены до 20 лет). «Серебро» досталось Максиму Казначееву, который в финальном поединке в весе до 48 кг. уступил россиянину Игорю Лукашину.
 
Бронзовые награды завоевали Даниил Мовчан (весовая категория до 53 кг.), Роман Труш (весовая категория до 68 кг.) и Денис Смирнов (весовая категория свыше 100 кг.).
 
Всего на чемпионате украинские самбисты завоевали 53 медали: 9 золотых, 16 серебряных и 28 бронзовых. В общекомандном зачете сборная Украины заняла вторые места среди женщин, юниоров и юниорок, девушек и юношей, а также в боевом разделе среди мужчин. В спортивном разделе среди мужчин Украинские борцы стали четвертыми.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  самбо, чемпионка мира, харьков
 
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