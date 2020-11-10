10.11.2020 16:22

Самбо. Харьковчанка победила на чемпионате мира (Харьков спортивный)

На чемпионате мира по самбо среди взрослых, юниоров и юношей, который проходил в Сербии, харьковские спортсмены завоевали шесть наград.



//sportevents.kharkiv.ua

В соревнованиях среди женщин в весовой категории до 64 кг. чемпионкой мира стала Анастасия Шевченко. В финале харьковская спортсменка победила Веру Гореликов из Беларуси.

Украину на данных соревнованиях представляли 67 спортсменов, в том числе 8 харьковчан. Кроме Анастасии Шевченко, с наградами домой возвращаются еще пятеро.

Среди мужчин харьковчанин Грачик Осипян занял третье место в весовой категории до 52 кг.

Также медали выборолии юниоры (спортсмены до 20 лет). «Серебро» досталось Максиму Казначееву, который в финальном поединке в весе до 48 кг. уступил россиянину Игорю Лукашину.

Бронзовые награды завоевали Даниил Мовчан (весовая категория до 53 кг.), Роман Труш (весовая категория до 68 кг.) и Денис Смирнов (весовая категория свыше 100 кг.).

Всего на чемпионате украинские самбисты завоевали 53 медали: 9 золотых, 16 серебряных и 28 бронзовых. В общекомандном зачете сборная Украины заняла вторые места среди женщин, юниоров и юниорок, девушек и юношей, а также в боевом разделе среди мужчин. В спортивном разделе среди мужчин Украинские борцы стали четвертыми.