10.11.2020 15:49

ММА. В Харькове пройдет открытый кубок по смешанным единоборствам (НФСЕ ММАУ)

"Kharkiv MMA Cup" пройдет 28 ноября 2020 года.



//mma.org.ua

28 ноября 2020 года пройдет открытый кубок "Kharkiv MMA Cup".

В рамках мероприятия будут проведены 10 поединков.

Расписание боев "Кубок Харькова по ММА" будет опубликовано позже.

Трансляция открытого кубка будет организована на YouTube-канале "KHARKIV SPORT CITY".

На участие в "Харьковском Кубке ММА" или полученной дополнительной обращайтесь по электронному адресу: [email protected]

Отметим, что организатором мероприятия виступаяе Национальная федерация смешанных единоборств ММА Украины - единственная официальная Федерация в Украине, которая имеет законное право организовывать и проводить соревнования по смешанным единоборствам ММА.

"Kharkiv MMA Cup" будет проводиться в соответствии с официальными правилами, которые прошли научно-исследовательскую экспертизу ианы министерством юстиции Украины и молодежи и спорта Украины.