Главная Новости Спорт ММА. В Харькове пройдет открытый кубок по смешанным единоборствам (НФСЕ ММАУ)
10.11.2020  15:49   

ММА. В Харькове пройдет открытый кубок по смешанным единоборствам (НФСЕ ММАУ)

"Kharkiv MMA Cup" пройдет 28 ноября 2020 года.


//mma.org.ua
28 ноября 2020 года пройдет открытый кубок "Kharkiv MMA Cup".
 
В рамках мероприятия будут проведены 10 поединков. 
 
Расписание боев "Кубок Харькова по ММА" будет опубликовано позже. 
 
Трансляция открытого кубка будет организована на YouTube-канале "KHARKIV SPORT CITY".
 
На участие в "Харьковском Кубке ММА" или полученной дополнительной обращайтесь по электронному адресу: [email protected]
 
Отметим, что организатором мероприятия виступаяе Национальная федерация смешанных единоборств ММА Украины - единственная официальная Федерация в Украине, которая имеет законное право организовывать и проводить соревнования по смешанным единоборствам ММА.
 
"Kharkiv MMA Cup" будет проводиться в соответствии с официальными правилами, которые прошли научно-исследовательскую экспертизу ианы министерством юстиции Украины и молодежи и спорта Украины.
Источник:   Национальная федерация смешанных единоборств ММА
 Тэги:  мма, открытый кубок, харьков
 
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