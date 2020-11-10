Главная Новости Спорт Шашки. Харьковчанин - сильнейший в мире (Харьков спортивный)
10.11.2020  15:16   

Шашки. Харьковчанин - сильнейший в мире (Харьков спортивный)

Первостоличный гроссмейстер Юрий Аникеев получил титул в категории "рапид" на чемпионате в турецкой Анталии.


//sportevents.kharkiv.ua
Чемпионат мира по быстрым шашкам-100 проходил по швейцарской системе (пары соперников отбираются так, чтобы встречались между собой участники, набравшие равное количество очков). Контроль времени - 15 минут на партию, 5 секунд на ход.
 
Харьковчанин прошел семь туров без поражений - 3 победы и 4 ничьи. В результате Аникеев набрал 10 очков, столько же, сколько россиянин Николай Гермогенов, но обошел соперника по дополнительному показателю (сумма очков соперников) и стал чемпионом мира.
 
Днем ранее Аникеев был на чемпионате мира третьим в "блице". С контролем времени пять минут на партию и три секунды на ход 15 шашистов играли по круговой системе. Получив 9 побед и 4 ничьи, Аникеев набрал 22 очка и занял третье место.
 
Результат украинском в быстрой программе чемпионата мира стал одним из самых ярких достижений украинского шашечной школы. Победив в ключевых матчах Георгиева и Амриллаева, Аникеев выиграл чемпионское звание и по неофициальной статистике стал абсолютным чемпионом мира по сумме двух программ.
 
Всего в чемпионате мира по шашкам-100 приняли участие 34 спортсмена из Эстонии, Латвии, России, Турции и Украины - 15 мужчин и 19 женщин.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  шашки, чемпион, харьков, аникеев
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.10 Спорт Шашки-64: Юлия Макаренкова завоевала три золотые медали чемпионата мира (ХОГА) 10.06 Спорт Харьковчане приняли участие в международном турнире по шашкам-100 07.02 Спорт Шашки. Харьковчане триумфально выступили на первенстве страны (ФОТО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 