Главная Новости Спорт Бадминтон. В Битве корпораций определился победитель этапа (Харьков спортивный)
09.11.2020  17:52   

Бадминтон. В Битве корпораций определился победитель этапа (Харьков спортивный)

Команда "Турбоатом" защитила звание чемпиона.


//sportevents.kharkiv.ua
8 ноября  2020 года в спорткомплексе "Политехник" 15 лучших компаний Харькова попробовали свои силы в бадминтоне.
 
Сначала все участники боролись за первенство на групповом этапе. После чего лучше восьмерка уже играла на стадии плей-офф.
 
Достаточно предсказуемо в полуфинал вышли золотые и серебряные призеры прошлого сезона - Zotti и Турбоатом. К ним присоединились ловкие команды Whitebit и Метрополитен.
 
Переиграв своих соперников, Турбоатом и Whitebit встретились в "золотом матче", в котором сильнее оказались именно игроки завода - 2:1.
 
В поединке за бронзу сильнее оказались работники харьковского метро, которые в упорной борьбе одолели Zotti.
 
Следующим этапом «Битвы корпораций" запланировано стритбол.
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  бадминтон, битва корпораций, харьков, турбоатом
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.11 Спорт Харьковские спортсменки вошли на пьедестал на чемпионате Европы (ХОГА) 30.10 Спорт Бадминтон. В Харькове схлестнулись сильнейшие спортсмены (Харьков спортивный) 30.09 Спорт Харьковчане завоевали три из пяти возможных золотых медалей на чемпионате Украины по бадминтону среди юниоров, который состоялся в Киеве
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 