09.11.2020 17:52

Бадминтон. В Битве корпораций определился победитель этапа (Харьков спортивный)

Команда "Турбоатом" защитила звание чемпиона.



//sportevents.kharkiv.ua

8 ноября 2020 года в спорткомплексе "Политехник" 15 лучших компаний Харькова попробовали свои силы в бадминтоне.

Сначала все участники боролись за первенство на групповом этапе. После чего лучше восьмерка уже играла на стадии плей-офф.

Достаточно предсказуемо в полуфинал вышли золотые и серебряные призеры прошлого сезона - Zotti и Турбоатом. К ним присоединились ловкие команды Whitebit и Метрополитен.

Переиграв своих соперников, Турбоатом и Whitebit встретились в "золотом матче", в котором сильнее оказались именно игроки завода - 2:1.

В поединке за бронзу сильнее оказались работники харьковского метро, которые в упорной борьбе одолели Zotti.

Следующим этапом «Битвы корпораций" запланировано стритбол.