06.11.2020 15:19

Слушатели курсов «Kharkiv Sport Academy» получили сертификаты (Горсовет)

Вручение сертификатов слушателям курсов спортивного маркетинга «Kharkiv Sport Academy» состоялось сегодня, 6 ноября 2020 года.



//city.kharkov.ua

Онлайн-курсы для представителей городских и областных спортивных федераций (ассоциаций) были организованы Департаментом по делам семьи, молодежи и спорта уже во второй раз. Это совместный проект с креативным агентством «Boomerang». В течение нескольких месяцев участники посещали теоретические и практические занятия, на которых осваивали навыки развития собственного бренда, копирайтинга, продвижения своих страниц в социальных сетях и пр.

«В современном мире сверхважно быть на одной волне с молодежью. Ведь в основном именно на подрастающее поколение направлена работа наших спортивных клубов и федераций. Молодежь и социальные сети - неразделимые понятия сегодня. Поэтому федерациям просто необходимо уметь представлять и продвигать себя, популяризировать свой вид спорта именно в интернете», - отметил руководитель креативного агентства «Boomerang» Дмитрий Грицкий.

Директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров в свою очередь подчеркнул: городская власть уже определила шаги на 2021 год, чтобы сотрудничество с федерациями и спортивными клубами была как можно результативнее.

«Мы готовим изменения, которые связаны и с IT-решениями. Хотим работать со спортивными клубами, помочь им вырасти и стать конкурентами федерациям, чтобы и они имели возможность получать различные гранты на проведение той или иной спортивной деятельности. Вместе мы сможем сформировать мощный спортивный потенциал и прийти к единому видению развития спорта в Харькове», - подчеркнул Алексей Чубаров.