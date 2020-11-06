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06.11.2020  14:41   

Футбол. Харьковчанки одержали победу в женской Лиге чемпионов (Харьков спортивный)

Первостоличные спортсменки разгромили армянский «Алашкерт» со счетом 9:0.


//sportevents.kharkiv.ua
Чемпионки Украины по футболу, команда "Жилстрой-2", в первом отборочном раунде квалификации Лиги чемпионов разгромила армянский «Алашкерт» со счетом 9:0.
 
Харьковчанки принимали соперниц в Киеве. Первый гол забили спустя шесть минут после начала матча, последний – за три минуты до конца. Хет-трик оформила Натия Панцулая.
 
Жеребьевка второго отборочного раунда пройдет сегодня, 6-го ноября. Победительницы этого этапа попадут в 1/16 финала, где к ним присоединятся команды с более высоким рейтингом. Начиная с этой стадии, поединки будут состоять из двух матчей. Финал запланирован на 16 мая в шведском Гетеборге.
 
Напомним, в нынешней женской Лиге чемпионов 50 ассоциаций представлены 62-мя командами. В схеме сезона отборочные мини-турниры заменены двумя раундами плей-офф, в которых дуэли состоят из одного матча. В первом отборочном раунде выступали 40 клубов, во втором будут участвовать 20.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  футбол, женская лига чемпионов, харьков, жилсрой-2, алашкерт
 
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