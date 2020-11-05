05.11.2020 18:57

Теннис. Харьковчанин проведет украинское дерби за выход в полуфинал турнира в Египте (РЕДПОСТ)

Владислав Орлов и Алексей Крутых схлестнутся в восьмерке сильнейших.



//btu.org.ua

На 15-тысячнике в Египте харковчанин Владислав Орлов продолжает борьбу в двух рзрядах.

В одиноче он выбил их сетки швейцарца Джеффри фон дер Шуленбурга (6:3, 6:2).

Теперь, за выход в четверку сильнейших впереди у харьковчанина - украинское дерби против Алексея Крутых.

Последний отправил отдыхать индуса Сидхартха Равата - 6:1, 6:3.

Тенниситы ранее встречались дважды - на 25- и 15-тысячниках в Ирпине

Оба матча выиграл первостоличный спортсмен.

Правда, оба международных турнира в Ирпине проходят на медленном покрытии.

А в Шарм-эль-Шейхе, где на этот раз пройдет схатка украинцев - быстрое

В парном разряде Владислав уже прошел в полуфинал, в тандеме с итальянцем Франческо Вилардо одолел пару Феликс Корвин/Синтаро Мотидзуки (США/Япония) 6:2, 6:4.