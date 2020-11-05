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05.11.2020  18:57   

Теннис. Харьковчанин проведет украинское дерби за выход в полуфинал турнира в Египте (РЕДПОСТ)

Владислав Орлов и Алексей Крутых схлестнутся в восьмерке сильнейших.


//btu.org.ua

На 15-тысячнике в Египте харковчанин Владислав Орлов продолжает борьбу в двух рзрядах.

В одиноче он выбил их сетки швейцарца Джеффри фон дер Шуленбурга (6:3, 6:2).

Теперь, за выход в четверку сильнейших впереди у харьковчанина - украинское дерби против Алексея Крутых.

Последний  отправил отдыхать индуса Сидхартха Равата  - 6:1, 6:3. 

Тенниситы ранее встречались дважды - на 25- и 15-тысячниках в Ирпине

Оба матча выиграл первостоличный спортсмен.

Правда, оба международных турнира в Ирпине проходят на медленном покрытии.

А в Шарм-эль-Шейхе, где на этот раз пройдет схатка украинцев - быстрое

В парном разряде Владислав уже прошел в полуфинал,  в тандеме с итальянцем Франческо Вилардо одолел пару Феликс Корвин/Синтаро Мотидзуки (США/Япония) 6:2, 6:4.

У другого теннисиста из Харькова - Марата Девятьярова - турнир не сложился - он в затяжных матчах уступил в одиночке и паре.
Тэги:  теннис, орлов, харьков
 
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