Теннис. Харьковчанин проведет украинское дерби за выход в полуфинал турнира в Египте (РЕДПОСТ)

Владислав Орлов и Алексей Крутых схлестнутся в восьмерке сильнейших.
На 15-тысячнике в Египте харковчанин Владислав Орлов продолжает борьбу в двух рзрядах.
В одиноче он выбил их сетки швейцарца Джеффри фон дер Шуленбурга (6:3, 6:2).
Теперь, за выход в четверку сильнейших впереди у харьковчанина - украинское дерби против Алексея Крутых.
Последний отправил отдыхать индуса Сидхартха Равата - 6:1, 6:3.
Тенниситы ранее встречались дважды - на 25- и 15-тысячниках в Ирпине
Оба матча выиграл первостоличный спортсмен.
Правда, оба международных турнира в Ирпине проходят на медленном покрытии.
А в Шарм-эль-Шейхе, где на этот раз пройдет схатка украинцев - быстрое
В парном разряде Владислав уже прошел в полуфинал, в тандеме с итальянцем Франческо Вилардо одолел пару Феликс Корвин/Синтаро Мотидзуки (США/Япония) 6:2, 6:4.
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