04.11.2020 19:39

Теннис: харьковчане успешно выступают на турнире в Египте (РЕДПОСТ)

На харде Шарм-эль-Шейха - два первостоличных теннисиста.



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На 15-тысянике египетского Шарм-эль-Шейха, выступают двое харьковчан. Один из них - Владислав Орлов - уже прошел на турнире по кругу в одиночном и парном разрядах. Так, в первом раунде одиночки харьковчанин (третий в посеве на соревнованиях) не без труда выбил из сетки квалифайера из Нидерландов Райана Нейбойера 6:4, 6:7(4), 6:3.

Удачно теннисист начал продвижение в паре.

В тандеме с итальянцем Франческо Вилардо он одолел аргентинский дуэт Хуан Баутиста Отеги/Хуан Пабло Пас (Аргентина) 6:4, 6:3 и теперь схватится в матче за выход в полуфинал с американо-японской парой Фелкис Корвин-Чинтаро Мочитзуки.

Играющий на этом же турнире харьковчанин Марат Девятьяров и киприот Петрос Хрисохос уступили на старте чехам Петру Михневу и Давиду Поляку 6:7(8), 2:6.

Но у Марата, прорвашегося через отборочный тур в основу одиночного разряда, еще есть шанс в этой сетке одолеть одного из "обидчиков" - Давида Поляка.

Марат схлестнется с ним а первом раунде.