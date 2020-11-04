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04.11.2020  19:39   

Теннис: харьковчане успешно выступают на турнире в Египте (РЕДПОСТ)

На харде Шарм-эль-Шейха - два первостоличных теннисиста.


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На 15-тысянике египетского Шарм-эль-Шейха, выступают двое харьковчан.
 
Один из них - Владислав Орлов - уже прошел на турнире по кругу в одиночном и парном разрядах.
 
Так, в первом раунде одиночки харьковчанин (третий в посеве на соревнованиях) не без труда выбил из сетки квалифайера из Нидерландов Райана Нейбойера 6:4, 6:7(4), 6:3.
 
Удачно теннисист начал продвижение в паре. 
 
В тандеме с итальянцем Франческо Вилардо он одолел аргентинский дуэт  Хуан Баутиста Отеги/Хуан Пабло Пас (Аргентина) 6:4, 6:3 и теперь схватится в матче за выход в полуфинал с американо-японской парой Фелкис Корвин-Чинтаро Мочитзуки.  
 
Играющий на этом же турнире харьковчанин Марат Девятьяров и киприот Петрос Хрисохос уступили на старте чехам Петру Михневу и Давиду Поляку 6:7(8), 2:6.
 
Но у Марата, прорвашегося через отборочный тур в основу одиночного разряда,  еще есть шанс в этой сетке одолеть одного из "обидчиков" - Давида Поляка. 
 
Марат схлестнется с ним  а первом раунде.
Тэги:  теннис, орлов, харьков
 
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