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03.11.2020  14:49   

Велоспорт. Харьковчане успешно завершили сезон в ВМХ (Харьков спортивный )

Заключительный этап прошел под Харьковом.


//sportevents.kharkiv.ua
На специализированной трассе по велоспорту ВМХ (г. Купянск) состоялись заключительные этапы чемпионата Украины в спринтерской гонке и Кубке Украины в олимпийской дисциплине рейсинг. По результатам соревнований подведены итоги всего сезона и определены победители и призеры. На счету сборной Харьковской области 20 золотых, 16 серебряных и 11 бронзовых медалей.
 
Среди мужчин:
- Владислав Сапожников – 1-е место чемпионат Украины в спринте, 1-е место Кубок Украины;
- Александр Щербак – 2-е место чемпионат Украины в спринте, 2-е место Кубок Украины.
 
Среди женщин:
- Дарья Куличенко – 3-е место чемпионат Украины в спринте;
- Алина Орлова – 3-е место Кубок Украины.
 
Среди юниоров:
- Даниил Коленда – 1-е место чемпионат Украины в спринте;
- Денис Каменюка – 2-е место чемпионат Украины в спринте.
 
Среди юниорок:
- Алина Орлова – 1-е место чемпионат Украины в спринте;
 
Юноши 15-16 лет:
- Даниил Черемский – с1-е место чемпионат Украины в спринте, 1-е место Кубок Украины.
 
Девушки, 15-16 лет:
- Виктория Тимошенко – 1-е место чемпионат Украины в спринте, 1-е место Кубок Украины;
- Дарья сузов – 2-е место чемпионат Украины в спринте, 2-е место Кубок Украины.
 
Юноши 13-14 лет:
- Антон Печенежский – 1-е место чемпионат Украины в спринте, 1-е место Кубок Украины;
- Андрей Сердюк – 2-е место чемпионат Украины в спринте, 3-е место Кубок Украины;
- Артем Руденко – 3-е место чемпионат Украины в спринте, 2-е место Кубок Украины.
 
Девушки, 13-14 лет:
- Марина Иванова – 1-е место чемпионат Украины в спринте, 1-е место Кубок Украины;
- Алина Андрющенко – 2-е место чемпионат Украины в спринте, 2-е место Кубок Украины;
- Анастасия Воликова – 3-е место чемпионат Украины в спринте;
- Виктория Елисеева – 3-е место Кубок Украины.
 
Юноши 11-12 лет:
- Иван Радченко – 1-е место чемпионат Украины в спринте, 1-е место Кубок Украины;
- Максим Сытник – 2-е место чемпионат Украины в спринте, 2-е место Кубок Украины;
- Андрей Козиба – 3-е место чемпионат Украины в спринте, 3-е место Кубок Украины.
 
Девушки, 11-12 лет:
- Екатерина Шутько – 1-е место чемпионат Украины в спринте, 1-е место Кубок Украины;
- Алиса Крамаровский – 3-е место чемпионат Украины в спринте;
- Ульяна Александрова – 2-е место Кубок Украины.
 
Юноши, 9-10 лет:
- Назар Ефименко – 1-е место чемпионат Украины в спринте, 1-е место Кубок Украины;
- Егор Ткачук – 2-е место чемпионат Украины в спринте, 2-е место Кубок Украины.
 
Юноши, 7-8 лет:
- Максим Черемский – 1-е место чемпионат Украины в спринте, 1-е место Кубок Украины;
- Артем Кришевський – 2-е место чемпионат Украины в спринте, 2-е место Кубок Украины;
- Тимур Кравченко – 3-е место чемпионат Украины в спринте, 3-е место Кубок Украины.
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  велоспорт, спорт, харьков
 
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