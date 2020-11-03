03.11.2020 08:42

ФОТО: Харьковская патрульная установила рекорд на соревнованиях по пауерлифтингу (Патрульная полиция)

Сотрудница патрульной полиции Юлия Герус стала абсолютной победительницей в чемпионате Украины по пауэрлифтингу которые происходили в Харькове.



// Патрульная полиция

Девушка подняла штангу весом 58,5 кг. на бицепс.

В пресс-службе Патрульной полиции отметили, что Юлия Герус является рекордсменкой мира и Украины по пауэрлифтингу, а также "Мастер спорта Украины международного класса".



Девушка удачно сочетает службу в патрульной полиции, тренировки и спортивную карьеру.