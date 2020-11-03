ФОТО: Харьковская патрульная установила рекорд на соревнованиях по пауерлифтингу (Патрульная полиция)

Сотрудница патрульной полиции Юлия Герус стала абсолютной победительницей в чемпионате Украины по пауэрлифтингу которые происходили в Харькове.
Девушка подняла штангу весом 58,5 кг. на бицепс.
В пресс-службе Патрульной полиции отметили, что Юлия Герус является рекордсменкой мира и Украины по пауэрлифтингу, а также "Мастер спорта Украины международного класса".
Девушка удачно сочетает службу в патрульной полиции, тренировки и спортивную карьеру.
День идеален для переговоров, обсуждений и презентации новых проектов. Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром ожидается мелкий дождь, который днем наберет силу, но ближе к вечеру начнет затихать.
Сегодня отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
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