Главная Новости Спорт ФОТО: Харьковская патрульная установила рекорд на соревнованиях по пауерлифтингу (Патрульная полиция)
03.11.2020  08:42   

ФОТО: Харьковская патрульная установила рекорд на соревнованиях по пауерлифтингу (Патрульная полиция)

Сотрудница патрульной полиции Юлия Герус стала абсолютной победительницей в чемпионате Украины по пауэрлифтингу которые происходили в Харькове.


// Патрульная полиция

Девушка  подняла штангу весом 58,5 кг. на бицепс.

В пресс-службе Патрульной полиции отметили, что Юлия Герус является рекордсменкой мира и Украины по пауэрлифтингу, а также "Мастер спорта Украины международного класса".

Девушка удачно сочетает службу в патрульной полиции, тренировки и спортивную карьеру.

 

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  патрулбьная, пауэрлифтинг, рекорд, соревнования, харьков
 
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