30.10.2020 17:49

Прыжки на батуте. Харьковчанка завоевала Кубок Украины (Харьков спортивный)

Кубок и юношеский чемпионат Украины по прыжкам на батуте состоялся в Одессе. На соревнованиях харьковские спортсмены завоевали 13 наград, в том числе 2 золотые.



//sportevents.kharkiv.ua

За медали боролись более 100 спортсменов из шести регионов страны. По итогам Кубка Украины среди взрослых на счету харьковчан 1 золотая, 3 серебряные и 2 бронзовые награды.

Победу завоевала Полина Переверзьева. Она показала лучший результат в синхронных прыжках в дуэте с одесситкой Софией Аларовой. А вот Вероника Спасенова и София Ткаченко в синхронных прыжках выбороли "бронзу".

Второе место в личных соревнованиях среди женщин заняла Анна Бакуновицкая. Среди мужчин "серебро" на счету Дмитрия Рожко. Он стал вторым и в синхронных прыжках вместе с харьковчанином Никитой Иванским.

Еще один харьковский дует - Илья Колмогоров и Николай Пилипенко - стал бронзовым призером.

На юношеском чемпионате Украины среди спортсменов 2008-2011 годов рождения, который проходил параллельно, харьковчане завоевали 1 золотую и 6 серебряных наград.

В командных соревнованиях среди юношей победила сборная Харьковской области. В ее состав вошли: Никита Стёпин, Денис Мунштуков, Артур Ракитянский и Семен Ткаченко. Никита Стёпин стал серебряным призером в личных соревнованиях и в синхронных прыжках вместе с Денисом Мунштуковим.

В командных соревнованиях среди девушек харьковчанки Юлия Сандомирская, Ярослава Черепанова, Ксения Лоскот и Анастасия Курганова заняли второе место, уступив золотые медали хозяйкам чемпионата - одесситкам.

На счету Юлии Сандомирской еще две серебряные награды, которые она добыла в личных соревнованиях и в синхронных прыжках вместе с Ярославой Черепановой.