30.10.2020 17:19

Футбол. На Харьковщине стартует Кубок области памяти Николая Уграицкого (Харьков спортивный)

Николай Уграицкий — легендарный харьковский вратарь послевоенного времени.



//sportevents.kharkiv.ua

С 31 октября 2020 года в Харьковской области начинается розыгрыш Кубка памяти Николая Уграицкого среди аматорских команд. Об этом сообщили в областной Ассоциации футбола.

Николай Тихонович Уграицкий — известный футболист, вратарь. Играл за харьковские «Дзержинец», «Локомотив» и «Авангард». Мастер спорта СССР.

Среди достижений вратаря Уграицкого — знамений гол 1959 года в матче «Авангарда» с командой Объединенной Арабской Республики. Гол вратарь забил через все поле, из своей штрафной площадки.