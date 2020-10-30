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30.10.2020  17:19   

Футбол. На Харьковщине стартует Кубок области памяти Николая Уграицкого (Харьков спортивный)

Николай Уграицкий — легендарный харьковский вратарь послевоенного времени.


//sportevents.kharkiv.ua
С 31 октября 2020 года в Харьковской области начинается розыгрыш Кубка памяти Николая Уграицкого среди аматорских команд. Об этом сообщили в областной Ассоциации футбола.
 
Николай Тихонович Уграицкий — известный футболист, вратарь. Играл за харьковские «Дзержинец», «Локомотив» и «Авангард». Мастер спорта СССР.
 
Среди достижений вратаря Уграицкого — знамений гол 1959 года в матче «Авангарда» с командой Объединенной Арабской Республики. Гол вратарь забил через все поле, из своей штрафной площадки.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  футбол, кубок уграицкого, харьков
 
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