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30.10.2020  15:19   

Бадминтон. В Харькове схлестнулись сильнейшие спортсмены (Харьков спортивный)

В Харькове стартовали международные соревнования по бадминтону.


//sportevents.kharkiv.ua
В спортивном комплексе «Политехник» начался ежегодный Международный турнир «Слобожанская осень».
 
Более 100 участников из разных городов Украины будут соревноваться до 1 ноября.
 
«Этим мероприятием мы объединяем бывших спортсменов, которые закончили свою карьеру, и любителей бадминтона. Хотим популяризировать вид этого спорта в Украине. Участники действительно любят эту игру, поэтому мы встречаемся уже 14 лет подряд для того, чтобы повышать ее уровень», — рассказал президент Харьковского бадминтонного спортивного клуба Евгений Позняков.
 
В этом году из-за карантина турнир проходит без зрителей.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  бадминтон, международный турнир, харьков, слобожанская осень
 
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