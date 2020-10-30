30.10.2020 15:19

Бадминтон. В Харькове схлестнулись сильнейшие спортсмены (Харьков спортивный)

В Харькове стартовали международные соревнования по бадминтону.



//sportevents.kharkiv.ua

В спортивном комплексе «Политехник» начался ежегодный Международный турнир «Слобожанская осень».

Более 100 участников из разных городов Украины будут соревноваться до 1 ноября.

«Этим мероприятием мы объединяем бывших спортсменов, которые закончили свою карьеру, и любителей бадминтона. Хотим популяризировать вид этого спорта в Украине. Участники действительно любят эту игру, поэтому мы встречаемся уже 14 лет подряд для того, чтобы повышать ее уровень», — рассказал президент Харьковского бадминтонного спортивного клуба Евгений Позняков.

В этом году из-за карантина турнир проходит без зрителей.